29 июля состоялось заседание юридического подкомитета по антимонопольной политике конгресса США, на котором на вопросы конгрессменов по видеосвязи отвечали глава Facebook Марк Цукерберг, глава владеющего Google холдинга Alphabet Сундар Пичаи, глава Apple Тим Кук и глава Amazon Джефф Безос. Последний топ-менеджер впервые принимал участие в подобных слушаниях, тогда как Кук, Цукерберг и Пичаи ранее отвечали на вопросы конгрессменов поодиночке. Заседание, запись которого доступна на YouTube, продолжалось пять с половиной часов. В прошлый раз слушания такого масштаба проходили в 1998 году, когда перед конгрессом выступал основатель Microsoft Билл Гейтс.

Фигурантами масштабного антимонопольного расследования конгресса являются все четыре IT-гиганта, но им предъявляют разные обвинения в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Так, Google, по мнению конгрессменов, использует данные пользователей для борьбы с конкурентами, наживается на рекламе и вручную манипулирует поисковой выдачей. Facebook обвиняют в скупке конкурирующих сервисов, включая Instagram, угрозах скопировать чужие продукты и проблемах с модерацией контента. В адрес Amazon звучат обвинения в краже чужих идей, ограничении продавцов и продвижении собственных продуктов. Наконец, Apple обвиняют в удалении приложений из магазина App Store, высокой комиссии для разработчиков приложений и особом отношении к некоторым разработчикам, пишет "Роскомсвобода".

"Любой шаг одной из этих компаний может оказать глубокое и продолжительное воздействие на сотни миллионов людей", - подчеркнул глава подкомитета Дэвид Чичиллине, открывая заседание. "Хотя эти доминирующие компании все еще могут производить новые инновационные продукты, их положение убивает малый бизнес, производство и общий динамизм, которые служат двигателями американской экономики", - приводит его слова РБК.

В начале заседания Безос, Пичаи, Кук и Цукерберг зачитали подготовленные ранее заявления, которые незадолго до слушаний были опубликованы на сайте Палаты представителей. Безос рассказал, что Amazon предоставляет больше рабочих мест, чем любая другая компания, и отверг обвинения в плохих условиях труда. Пичаи заявил, что Google стимулирует конкуренцию, являясь одним из крупнейших в мире инвесторов. Кук утверждал, что Apple не доминирует ни на одном из рынков, на которых компания представлена. А Цукерберг обратил внимание на то, что американским компаниям приходится конкурировать с иностранными, которые не отстаивают "американские ценности", пишет TJ.

После этого участники заседания начали задавать топ-менеджерам свои вопросы, общее число которых превысило 200 (Безосу, Цукербергу и Пичаи задали примерно по 60 вопросов, а Куку - 35). Например, Цукербергу предъявили отрывки из его старых писем, в которых руководство Facebook обсуждало поглощение других компаний, включая Path и Instagram. В ответ Цукерберг заявил, что хотя сервис Instagram действительно был конкурентом Facebook, покупка компании соцсетью помогла Instagram увеличить аудиторию, а Федеральная торговая комиссия в 2012 году одобрила это сделку.

Главу Amazon конгрессмены обвинили в слишком агрессивной конкуренции. Компания контролирует 70% онлайн-продаж в США. Так, из членов подкомитета показал слайд из внутренней презентации Amazon, где говорится о необходимости привести цены в соответствие с установленными конкурентами вне зависимости от того, во сколько это обойдется. Другой конгрессмен отметил, что Amazon продвигает собственные продукты, аналогичные тем, что предлагают сторонние продавцы маркетплейса. На это Джефф Безос ответил, что потребители сами решают, какой товар им покупать.

Тима Кук конгрессмены спросили, зачем Apple удалила из App Store сторонние приложения для родительского контроля и вернула их в магазин только после того, как в iOS появилась такая функция. Глава Apple объяснил удаление приложений рисками, связанными с приватностью и безопасностью. По его словам, программы запрашивали доступ ко многим данным пользователей. Один из конгрессменов спросил, правда ли, что Apple увеличила комиссию для разработчиков на своей платформе с 30 до 50%. Кук опроверг эту информацию, равно как и утверждение, что компания может увеличить комиссию в любой момент. Он добавил, что 84% приложений вообще не платят комиссию App Store, а среди оставшихся одни платят 15%, другие - 30%.

Сундара Пичаи среди прочего спросили, может ли Google вручную влиять на результаты поиска. Он признал, что небольшая выдачи поисковика регулируется вручную, если это касается соблюдения законов и списка запрещенных сайтов. В остальных случаях поиск полностью автоматизирован. Также на заседании в адрес Google прозвучали обвинения в слишком тесном сотрудничестве с Китаем и краже контента у других сайтов, чтобы пользователь оставался на поисковой странице, а сама компания больше зарабатывала на рекламе.

The Times отмечает, что в своих ответах Кук и Пичаи трижды апеллировали к тому, что Apple и Google не являются настолько большими компаниями, как считают конгрессмены. Кроме того, Пичаи 11 раз упоминал, насколько компания важна для Америки. Безос, Цукерберг и Кук использовали тот же аргумент три, четыре и шесть раз соответственно. Тим Кук 13 раз настаивал на том, что действия Apple не должны беспокоить конгрессменов, которым стоит обратить внимание на растущий технологический потенциал Китая.

"Сегодня мы имели возможность выслушать тех, кто принимает решения в четырех наиболее влиятельных компаниях в мире. Эти слушания сделали для меня очевидным факт, что эти компании - монополисты и это необходимо регулировать. <...> Они контролируют маркетплейсы, что позволяет им делать все что захотят, разрушать независимые бизнесы. Это должно закончиться", - подвел Чичиллине итоги заседания. Он также пообещал, что материалы расследования и предложения подкомитета по решению выявленных проблем будут обнародованы в ближайшее время.