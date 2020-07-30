Afotoeu / DepositPhotos В ноябре прошлого года компания Google объявила о покупке Fitbit за 2,1 млрд долларов

Afotoeu / DepositPhotos

Еврокомиссия планирует объявить о начале полномасштабного антимонопольного расследования в отношении сделки по покупке производителя фитнес-устройств Fitbit компанией Google. Как сообщает Reuters, о начале расследования будет официально объявлено на следующей неделе.

Напомним, в ноябре прошлого года компания Google объявила о покупке Fitbit за 2,1 млрд долларов. Закрыть сделку планировалось до конца текущего года, но пока что она не получила одобрения Еврокомиссии. Регулятор и защитники прав потребителей выражали опасения, что покупка Fitbit позволит Google получить доступ к данным пользователей устройств Fitbit, включая показатели их физической активности. Недавнее обещание Google не использовать данные с фитнес-браслетов для показа таргетированной рекламы, судя по всему, не помогли компании добиться положительного решения Еврокомиссии.

Как пишет The Verge, регулятор, по слухам, хочет получить гарантии, что данные Fitbit будут открыты для сторонних разработчиков, а Google не станет использовать их для улучшения своего интернет-поисковика.

Ранее в Google отмечали, что покупка Fitbit даст компании возможность расширить свое присутствие на рынке носимой электроники и продвинуть платформу Wear OS. Это не первая подобная сделка для Google за последнее время. В январе прошлого года компания за 40 млн долларов купила у компании Fossil неназванную технологию для смарт-часов, а также взяла на работу некоторых из ее разработчиков.