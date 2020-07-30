В апреле компании Huawei удалось сталь лидером мирового рынка смартфонов, несмотря на санкции США, затруднившие для китайского производителя производство и продажу Android-устройств. Согласно свежему отчету аналитической компании Canalys свое лидерство на рынке Huawei сохранила и по итогам всего второго квартала. Такого успеха компания добилась впервые в истории.

В общей сложности в апреле-июне Huawei поставила на рынок 55,8 млн смартфонов. По сравнению с прошлым годом этот показатель упал на 5%, но у главного конкурента дела шли заметно хуже: компания Samsung во втором квартале продала 53,7 млн устройств (-30%). Данные о продажах смартфонов других компаний и общих продажах за квартал в материале не приводятся.

Своим успехом Huawei обязана пандемии коронавируса и китайскому рынку, который начал восстанавливаться во втором квартале. Так, на долю Китая пришлось 72% всех продаж смартфонов Huawei. В первом квартале 2020 года этот показатель составлял 61%, а год назад - 64%. Также в Canalys отметили, что продажи устройств Huawei в Китае за год выросли на 8%, а продажи в других странах упали на 27%.

"Это значимый успех, который лишь немногие предсказывали год назад. Без эпидемии коронавируса этого бы не произошло - Huawei в полной мере воспользовалась восстановлением экономики Китая для поддержки своего бизнеса. Samsung почти не представлена в Китае и занимает там менее 1% рынке, а ключевые для компании рынки, включая Европу, США, Бразилию и Индию, были опустошены из эпидемии и карантинов", - отметил старший аналитик Canalys Бен Стэнтон.

В свою очередь аналитик компании Мо Джиа отметил, что по мере восстановления мировой экономики Huawei будет сложно сохранить лидерство на рынке из-за снижения продаж смартфонов компании за пределами Китая.