Московский кредитный банк (МКБ) запустил технологию "0 визитов" по нецелевому кредиту. Теперь оформить заявку на кредит и получить денежные средства можно без посещения офиса банка через интернет или мобильный-банк "МКБ Онлайн".

"Современные финансовые технологии позволяют получать все больше привычных банковских сервисов и услуг полностью в дистанционном формате. Ориентируясь в реализации стратегических проектов на социальную составляющую нашей деятельности, мы перевели получение кредита полностью в онлайн формат. Это особенно важно в текущих условиях борьбы с эпидемией коронавируса и практики социального дистанцирования", - отметил руководитель дирекции розничного и электронного бизнеса МКБ Алексей Охорзин.

Процедура оформления кредита онлайн максимально проста. Для этого нужно заполнить заявку в личном кабинете "МКБ Онлайн" и, в случае положительного решения, получить кредит в интерне-банке или в мобильном приложении. В "МКБ Онлайн" также можно посмотреть документы по кредиту, отслеживать график ежемесячных платежей по кредиту и осуществлять их погашение, не выходя из дома в разделе "Погашение кредитов".

ПАО "Московский кредитный банк" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 году. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам 1 квартала 2020 года (данные рэнкинга "Интерфакс-100").

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P.

Пресс-служба МКБ:

pr@mkb.ru