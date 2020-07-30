30 июля в США осуществили успешный запуск ракеты-носителя Atlas V с марсоходом Perseverance

NASA / youtube.com Высадиться на Марс новый ровер должен в феврале 2021 года

nasa.gov

30 июля в США осуществили успешный запуск ракеты-носителя Atlas V с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"). Прямая трансляция велась на YouTube-канале NASA.

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом на борту была запущена со стартового комплекса SLC-41 базы ВВС США, расположенной на мысе Канаверал, в 14 часов 50 минут по московскому времени. Запуск прошел в штатном режиме, и через несколько минут разгонный блок вывел марсоход на так называемую парковочную орбиту. Примерно через 45 минут после старта ракеты разгонный блок повторно включил двигатель и вывел Perseverance на солнечную орбиту, по которой аппарат отправится к Марсу. После этого произошло отделение разгонного блока, и марсоход отправился в самостоятельное путешествие.

???? We have LIFTOFF to Mars! The @ulalaunch Atlas V takes flight with our @NASAPersevere rover. The #CountdownToMars continues as Perseverance begins her 7-month journey to the Red Planet! pic.twitter.com/3RTL1CR4WS— NASA (@NASA) July 30, 2020

Высадиться на Марс новый ровер должен в феврале 2021 года. Программа миссии, во время которой марсоход будет преодолевать в среднем 200 метров за один марсианский день, включает исследования, которые должны помочь оценить условия на древнем Марсе и найти возможные следы обитавших там микроорганизмов. Помимо этого, исследователи намерены изучить геологические процессы на планете и собрать в одном месте образцы пород, которые в будущем планируется доставить на Землю в рамках других миссий. Марсоходу также предстоит тестирование технологий, связанных с возможной высадкой на Марс людей, включая испытания установки по добыче кислорода. Вместе с ровером к Марсу отправили беспилотный летательный аппарат Ingenuity.

В ноябре 2018 года специалисты NASA окончательно выбрали место для посадки нового марсохода. После пяти лет изучения свыше 60 районов для посадки ровера в NASA остановили выбор на 45-километровом кратере Езеро, названном в честь села в Боснии и Герцеговине. Этот кратер расположен на западном краю равнины Изиды (гигантский ударный кратер к северу от экватора). Как предполагают ученые, некогда в районе кратера Езеро находилась речная дельта, где могли собираться органические вещества и другие потенциальные следы микроорганизмов, которые могли жить на Марсе миллиарды лет назад.

В середине июня сообщалось, что Perseverance оснастили памятной табличкой в честь всех врачей, борющихся с пандемией коронавируса.

Запуск марсохода Perseverance стал третьим и последним из запланированных в этом году запусков к Марсу. На прошлой неделе свой орбитальный аппарат Hope к Красной планете запустили Объединенные Арабские Эмираты, а через несколько дней Китай отправил к Марсу миссию "Тяньвэнь-1". На этот год была запланирована и российско-европейская миссия "ЭкзоМарс", но по ряду причин ее отложили до 2022 года, когда откроется очередное окно для марсианских запусков.

Сейчас на Марсе работают два аппарата NASA: неподвижная станция InSight и марсоход Curiosity.