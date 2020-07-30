nikkimeel / DepositPhotos Telegram подал в Еврокомиссию жалобу на компанию Apple

nikkimeel / DepositPhotos

Мессенджер Telegram руководители которого в последние недели активно критикуют Apple и Google за высокие комиссии для разработчиков приложений в магазинах App Store и Google Play, подал официальную жалобу на Apple в Еврокомиссию. Об этом пишет Financial Times.

В обращении компании говорится, что Apple должна "позволить пользователям иметь возможность загружать программное обеспечение за пределами App Store", передает ТАСС. Сейчас владельцы мобильных устройств Apple могут устанавливать приложения только из App Store, тогда как у пользователей Android-устройств есть возможность загружать приложения не только из магазина Google Play.

Напомним, на днях основатель Telegram Павел Дуров в очередной раз раскритиковал Apple за высокую комиссию для разработчиков приложений. По мнению Дурова, существует несколько причин, по которым комиссия в 30% должна волновать каждого пользователя iPhone. Например, из-за большой комиссии разработчики вынуждены повышать стоимость своих приложений, а Apple, по мнению Дурова цензурирует приложения и нарушает конфиденциальность пользователей.

Дуров также назвал мифами заявления Apple о том, что комиссия для разработчиков позволяет содержать App Store и создавать более качественные смартфоны. Также Дуров опроверг заявления Apple о том, что любой может создать свою систему и начать конкурировать с Apple, а без компании у приложений не было бы пользователей. Кроме того, Дуров считает ложью заявления компании о том, что расследование в отношении App Store противоречит идеям свободного рынка и честной конкурентной борьбы.

В середине июня Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении магазина приложений App Store. Регулятор намерен выяснить, не нарушают ли правила App Store законодательство ЕС в сфере конкуренции. Поводом для расследования послужили жалобы музыкального сервиса Spotify и японской торговой площадки Rakuten. В Spotify жаловались на то, что Apple использует App Store для продвижения своего сервиса Apple Music. В Rakuten называли незаконной введенную Apple комиссию в 30% на продажу через App Store электронных книг при одновременном продвижении сервиса Apple Books.

"Нам необходимо удостовериться, что правила Apple не вредят конкуренции на рынках, где у Apple есть конкурирующие разработчики приложений, продукты которых являются, например, аналогами для стримингового сервиса Apple Music или сервиса Apple Books", - заявила замглавы Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

В начале июля вице-президент Telegram Илья Перекопский стал участником панельной дискуссии главы правительства Михаила Мишустина с представителями IT-отрасли, которая состоялась вскоре после неожиданной разблокировки мессенджера в России. В своем выступлении Перекопский обвинил Apple и Google во "взимании дани" с разработчиков.