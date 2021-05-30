Администрация принадлежащего соцсети Facebook мессенджера WhatsApp решила отказаться от санкций в отношении пользователей, которые не приняли новые правила сервиса

Фотобанк Moscow-Live / Михаил Тихонов

Администрация принадлежащего соцсети Facebook мессенджера WhatsApp решила отказаться от санкций в отношении пользователей, которые не приняли новые правила сервиса. Об этом пишет The Verge .

Напомним, в начале января этого года WhatsApp, аудитория которого превышает 2 млрд пользователей, добавил в пользовательское соглашение пункт о передаче личных данных пользователей компании Facebook. В частности, новая версия соглашения предусматривает, что мессенджер сможет делиться регистрационными данными аккаунта, данными о транзакциях, взаимодействиях с другими пользователями и компаниями, служебной информацией, информацией об устройстве, IP-адресом.

Обновленная политика конфиденциальности возмутила пользователей, которые начали массово переходить в Telegram и Signal. В WhatsApp, изменения назвали формальностью, необходимой для соблюдения юридических тонкостей при работе предпринимателей с WhatsApp. Но из-за недовольства пользователей вступление изменений в силу перенесли с февраля на май.

В феврале стало известно , что WhatsApp намерен ввести ограничения для тех пользователей, которые не ознакомятся с информацией о запланированном обновлении конфиденциальности. Тогда отмечалось, что возможность игнорировать уведомление о новом соглашении сохранится до 15 мая. После этой даты компания собиралась применять санкции к "молчунам" - предполагалось, что пользователям оставят возможность принимать звонки и уведомления, но отнимут функцию просмотра и отправки сообщения из приложения. Также в WhatsApp грозили удалением учетных записей пользователей, не принявших новое соглашение, через 120 дней.

После вступления новых правил в силу в компании сообщили, что после 15 мая у пользователей будет еще несколько недель на то, чтобы принять условия соглашения. Конкретный срок, когда мессенджер все же начнет отключать пользователям часть функций, не назывался, но полностью от этого плана в компании тогда не отказались.

"С учетом обсуждений с властями и экспертами мы хотим заявить, что не будем ограничивать функциональность WhatsApp для тех, кто пока не принял обновление [правил]", - сообщил представитель мессенджера The Verge. В компании добавили, что большинство пользователей WhatsApp из числа видевших уведомление о новых правилах приняли их. Компания продолжит показывать уведомление об изменении политики приватности оставшимся пользователям, но не станет принуждать их принять правила под угрозой лишения доступа к части функций мессенджера.