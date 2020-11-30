Швейцарская компания ANYbotics опубликовала на своем YouTube-канале небольшой видеоролик, демонстрирующий возможности представленного в прошлом году четырехногого робота ANYmal C.

Новый ролик показывает, что робот надежно защищен от воды - ANYmal C заходит в озеро и уверенно передвигается по дну, погружаясь в воду почти полностью. Затем робот вышел из озера и добрался до зарядной станции, а после зарядки снова отправился "купаться".

Напомним, ANYmal C представляет собой коммерческую версию робота ANYmal. У него есть полноценный корпус, датчики для навигации, включая лидар в верхней части корпуса и камеры глубины, установленные с каждой стороны. Также робот оснащен двумя обычными камерами, которые транслируют изображение на пульт оператора.

Робот, масса которого составляет 50 килограммов, может переносить 10 килограммов дополнительного груза, а его скорость может достигать одного метра в секунду. Также робот способен идти по наклонной поверхности с уклоном до 20 градусов и преодолевать лестницы с уклоном до 45 градусов. Время автономной работы ANYmal C составляет до четырех часов.

В прошлом году компания начала прием заказов на ANYmal C. При этом цена робота до сих пор не раскрывается - желающим приобрести его нужно оставить заявку на сайте ANYbotics. ANYmal C предназначен для предприятий и других объектов, где робот сможет проводить обходы и инспекции оборудования на предмет неисправностей. Похожего робота под названием Spot за 74,5 тыс. долларов продает компания Boston Dynamics, однако Spot, судя по всему, не настолько защищен от воды.