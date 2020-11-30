Apple обжаловала решение ФАС по жалобе "Лаборатории Касперского"

Российская "дочка" компании Apple подала в Арбитражный суд Москвы иск к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Судя по карточке дела, иск был подан 23 ноября, а первое заседание по делу намечено на 18 января 2021 года.

Как пишет "Коммерсант", Apple подала заявление о признании решений и действий (бездействий) ФАС незаконными. Речь идет о выданном ранее предписании ФАС, которое обязывает Apple устранить нарушения в работе магазина приложений App Store. В связи с подачей иска суд приостановил срок исполнения предписания ФАС.

Напомним, в начале августа ведомство признало компанию Apple нарушителем конкуренции на рынке приложений родительского контроля по итогам расследования, начатого в 2019 году по жалобе "Лаборатории Касперского".

"В ходе расследования было установлено, что Apple занимает доминирующее положение с долей 100% на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, поскольку установить такое приложение легальным способом возможно только из магазина App Store. Правонарушение выразилось в проведении компанией Apple, начиная с октября 2018 года, последовательной политики по ограничению инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функционала приложений сторонних разработчиков была утрачена", - сообщили тогда в ФАС.

Ведомство также признало, что Apple вела такую политику после выпуска собственного предустановленного приложения Screen time, обладающего функционалом, сходным с функционалом приложений родительского контроля. По итогам рассмотрения дела в ФАС пришли к выводу, что Apple злоупотребила доминирующим положением по отношению к разработчикам приложений родительского контроля и ограничила конкуренцию на рынке приложений для iOS. Нарушение выразилось и в установлении Apple за собой права не допускать в App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует требованиям компании.

В Apple тогда сообщили, что несогласны с решением регулятора, и компания намерена обжаловать его.

В конце августа ФАС выдала компании предписание об устранении нарушений, выявленных в работе магазина приложений App Store.

"Проведя тщательное расследование документации и технологических особенностей iOS и приложений, дав оценку действиям Apple, Комиссия ФАС России пришла к выводу, что компания злоупотребила своим доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS. В отношении компании Apple выдано предписание об устранении нарушения, согласно которому она должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять (не допускать) в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям", - заявили в ФАС.

Предписание также обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков и обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность распространения приложений в App Store без потери важного функционала.

Компанию обязали исполнить требования ведомства до 30 ноября 2020 года и сообщить об их исполнении в ФАС в течение пяти дней. 30 ноября в ведомстве сообщили, что Apple не отчиталась об устранении нарушений.