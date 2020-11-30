Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка (AGCM) оштрафовало американскую компанию Apple на 10 млн евро за недобросовестную коммерческую практику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз AGCM.

Поводом для такого наказания стало описание смартфонов iPhone в которой утверждалось, что устройства могут без ущерба находиться на глубине от "одного до четырех метров в зависимости от модели" в течение максимум 30 минут. При этом таких результатов компания добилась в ходе лабораторных испытаний, хотя в обычных условиях вода может быстро вывести iPhone из строя при погружении на глубину меньше метра.

На практике пользователи сталкивались с проблемами, когда в смартфоны попадала вода или другие жидкости. В Apple, однако, отказывались считать такие случаи гарантийными и бесплатно ремонтировать устройства, что стало еще одним основанием для штрафа.

Как отмечает CNews, кроме выплаты сравнительно небольшого на фоне выручки компании штрафа в 10 млн евро Apple также обязали опубликовать на сайте фрагмент заключения AGCM по этому делу.

Напомним, недавно стало известно, что Apple заплатит в США еще 113 млн долларов за замедление работы старых iPhone. Ранее компания Apple согласилась выплатить до 500 млн долларов в качестве компенсации пользователям таких устройств из США, а новая компенсация будет выплачена в рамках иска прокуроров 34 штатов США.

В конце декабря 2017 года Apple официально признала, что замедляла работу старых смартфонов iPhone путем понижения частоты их процессоров. В корпорации заявили, что данная мера была обоснована техническими особенностями устройств. В заявлении Apple говорилось, что литий-ионные батареи iPhone со временем теряют емкость, а также быстро разряжаются на холоде, в результате чего смартфон со старым аккумулятором может внезапно отключиться. Поэтому в 2017 году Apple выпустила ПО, понижающее частоту процессоров iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE, чтобы предотвратить непроизвольные отключения и продлить время работы смартфонов. В компании также утверждали, что при повседневном использовании iPhone ухудшение производительности устройства останется незамеченным для большинства пользователей.

Почти сразу после признания Apple иски против компании из Купертино стали подавать пользователи в США, а позднее прокуратура Парижа начала расследование в отношении американской корпорации по статье "Обман". В феврале 2020 власти Франции оштрафовали Apple на 25 млн евро. Расследование в отношении компании начали и в Италии, где в поле зрения регулятора также попала компания Samsung. В итоге в 2018 году итальянские власти оштрафовали Apple на 10 млн евро, а Samsung - на 5 млн.