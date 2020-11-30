Китайский аппарат "Чанъэ-5" вышел на лунную орбиту

Китайский космический аппарат "Чанъэ-5", запущенный 24 ноября и предназначенный для сбора лунного грунта и доставки образцов на Землю, успешно вышел на орбиту Луны. Об этом сообщили в Китайском национальном космическом управлении (CNSA).

Как пишет N+1, 24 и 25 ноября орбитальный модуль "Чанъэ-5" включал двигатели для коррекции траектории на пути к Луне, а вечером 28 ноября модуль, находясь в 400 километрах от поверхности Луны, вновь включил двигатели на 17 минут и совершил маневр выхода на окололунную орбиту.

Напомним, "Чанъэ-5" включает в себя четыре модуля: орбитальный, посадочный и возвращаемый модуль, а также капсулу для образцов грунта. План миссии предусматривает, что после выхода на лунную орбиту модули отделятся друг от друга (орбитальный модуль и капсула для образцов останутся на орбите) и возвращаемый и спускаемый модуль, оснащенный камерами, научной аппаратурой, буром и манипулятором для взятия грунта, совершат посадку на поверхности Луны. После взятия образцов общей массой около двух килограммов возвращаемый модуль взлетит с Луны, совершит стыковку с орбитальным модулем и поместит образцы в капсулу. Затем орбитальный модуль отправится в обратный путь - приблизившись к Земле, он сбросит капсулу, которая должна приземлиться на территории Внутренней Монголии. Ожидается, что капсула вернется на Землю 16-17 декабря.

Местом посадки для "Чанъэ-5" ранее был выбран участок, вблизи вулкана Пик Рюмкера, расположенного в Океане Бурь в северо-западной части видимой стороны Луны.

В случае успешного завершения миссии Китай станет третьей страной после США и СССР, которой удалось доставить на Землю образцы лунного грунта. При этом в последний раз лунный грунт был доставлен на Землю в 1976 году.

В прошлом году свои посадочные модули на Луну отправили частная израильская компания SpaceIL и Индия. Оба аппарата потерпели крушение при посадке. Успех сопутствовал лишь китайскому аппарату "Чанъэ-4", который совершил посадку на обратной стороне Луны.