Pixabay.com Новые правила ЕС могут усложнить обмен данными с Россией

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Принятие властями Евросоюза регламента по управлению данными, проект которого на днях подготовила Еврокомиссия, может усложнить работу российских интернет-компаний. Об этом рассказал "Коммерсанту" председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

Как отмечает издание, новый регламент призван повысить доступность использования данных для бизнеса и исследований при соблюдении защиты прав потребителей в рамках Общего регламента ЕС о защите данных (GDPR), который был принят ранее. Документ предусматривает коммерческий и безвозмездный типы распоряжения данными. В первом случае компании смогут делиться данными пользователей из ЕС только через независимого посредника, который будет передавать информацию в защищенном виде и формате. По мнению Журавлева, внедрение таких механизмов прежде всего осложнит работу американских IT-гигантов, но коснется и российских компаний, поскольку в проекте предусмотрены ограничения на передачу информации в страны, уровень защиты данных в которых не соответствует европейскому.

"В обмене смогут участвовать только европейские офисы российских компаний, которые получат доступ к массивам полезных данных, но не смогут свободно делиться ими со штаб-квартирой", - указал Журавлев.

Юрист полагает, что предложенный регламент затронет бизнес ряда IT-компаний, включая "Яндекс", Mail.ru Group, Aviasales и OneTwoTrip. В список также входят авиаперевозчики, маркетплейсы, нацеленные на масштабирование бизнеса, медицинские сервисы и компании, работающие в сфере искусственного интеллекта и больших данных.

Представители "Яндекса", Mail.ru Group и Aviasales не стали комментировать проект. В свою очередь в компании "Лаборатория Касперского" отметили, что проект может быть изменен. Ранее антивирусная компания уже перенесла в Швейцарию свою инфраструктуру для хранения и обработки данных пользователей из ЕС.

По мнению исполнительного директора Ассоциации больших данных (АБД, объединяет "Яндекс", Mail.ru Group, "Ростелеком" и другие компании) Алексея Неймана, принятие регламента может повлечь ряд ограничений для отечественных компаний, которые заинтересованы в обмене данных с ЕС. При этом Нейман отметил, что Россия и так не входит в число стран, гарантирующих надлежащий уровень защиты данных по GDPR и обмен данными с ЕС происходит в основном в виде готовых отчетов, а не самих данных.