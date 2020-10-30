RobertWay / DepositPhotos Выручка Apple в Китае упали до минимума с 2014 года из-за отставания компании в сфере 5G

RobertWay / DepositPhotos

29 октября компания Apple представила финансовый отчет по итогам третьего квартала 2020 года (четвертый квартал финансового года, закончился 26 сентября). Хотя в целом квартальные показатели компании из Купертино оказались неплохими, акции Apple упали почти на 5% после выхода отчета из-за слабых продаж iPhone в Китае, сообщает Bloomberg.

Общая выручка Apple за третий квартал составила 64,7 млрд долларов, а прибыль - около 12,7 млрд долларов (0,73 доллара на акцию против ожидаемых аналитиками 0,7 доллара). При этом доходы компании от продажи устройств за год снизились с 51,5 до 50,15 млрд долларов, а выручка от сервисов увеличилась с 12,5 до 14,56 млрд.

Падение акций Apple связано с сокращением выручки Apple от продаж iPhone c 33,37 млрд долларов годом ранее до 26,44 млрд долларов в этом году. При этом доходы компании от продаж компьютеров Mac, планшетов iPad и прочих устройств выросла почти на 4 млрд долларов. Также из отчета следует, что компания нарастила выручку во всех регионах, кроме материкового Китая, где общие доходы компании сократились с 11,13 млрд долларов до 7,95 млрд долларов - это худший показатель для Apple с 2014 года.

Падение продаж iPhone в прошлом квартале отчасти связано с тем, что в этом году Apple представила новые смартфоны не в начале сентября, а на месяц позже из-за пандемии коронавируса. В продаже два смартфона из линейки iPhone 12 появились только на прошлой неделе, а еще две модели выйдут на рынок в ноябре. Кроме того, Apple внедрила поддержку сетей 5G только в этом году, а в Китае уже активно продаются смартфоны конкурентов с 5G - на такие смартфоны приходится 70% продаж в КНР.

Вероятно, текущий квартал станет более успешным для Apple с точки зрения продаж iPhone. Не исключено, что компания сможет существенно нарастить выручку в этом сегменте в целом и в Китае в частности, благодаря хорошим продажам iPhone 12.