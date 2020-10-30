Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина "Почту России" и другие госкомпании обязали ускорить переход на отечественные серверы и оборудование

Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина

Правительство потребовало от госкомпаний ускорить переход на отечественное оборудование. Как пишет "Коммерсант", соответствующая директива Росимущества уже готова для "Почты России", а до конца года такие директивы могут быть направлены еще 51 госкомпании.

Из директивы для "Почты России" следует, что члены совета директоров компании, действующие в интересах РФ, в течение пяти дней после получения документов должны инициировать собрание совета и проголосовать за проведение в срок до 30 декабря 2020 года тендеров на закупку серверов, систем хранения данных (СХД) и аппаратно-программных комплексов (АПК). 70% закупок должно приходиться на отечественную электронику из реестра Минпромторга.

По словам источник издания в правительстве, Росимущество готовит такие директивы по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко от 23 октября. Собеседник "Коммерсанта" добавил, что общая сумма закупок "Почты России" составит около 3 млрд рублей. Представитель "Почты России" отказался от комментариев.

По словам ряда опрошенных изданием экспертов, в правительстве решили ускорить переход компаний на отечественное оборудование путем применения механизма импортозамещения "в ручном режиме". Это связано с тем, что сейчас госкомпании могут обойти требования о закупках отечественного оборудования - их системы в основном работают на иностранных СХД, АПК и серверах, что удобнее с позиции совместимости с софтом и другим оборудованием.

"Условно, твои системы работают на IBM, ты к этому привык и не хочешь пробовать что-то неизвестное. Есть много способов обхода требований к отечественности закупаемого "железа". Например, можно составить закупку таким образом, что под ее критерии не подойдет российское оборудование из реестра и можно будет законно закупить иностранную радиоэлектронику", - пояснил гендиректор компании "Промобит" Максим Копосов.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский назвал принуждение госкомпаний закупать отечественное оборудование единственным способом стимулировать его крупные закупки. Он добавил, что такое принуждение одновременно заставляет производителей оборудования включать его в реестр Минпромторга, если они хотят получать госконтракты.

По словам замруководителя департамента аппаратных решений Softline Сергея Гринцевича, сейчас в реестре российского оборудования есть четыре производителя, которые могли бы поучаствовать в тендере "Почты России". Речь идет о компаниях Depo Computers, Kraftway, Yadro и Aquarius. Во всех этих компаниях не ответили на запросы издания.