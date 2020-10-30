Google Google анонсировала собственный VPN-сервис

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Компания Google аносировала собственный VPN-сервис для обхода блокировок сайтов и защиты приватности пользователей. Ранее этот сервис был доступен только абонентам виртуального оператора Google Fi на Android-устройствах, а теперь в Google объявили о планах расширить его доступность.

Как говорится в сообщении компании, теперь фирменный VPN-сервис включен в подписку на облачное хранилище Google One с пакетом в 2 ТБ. Пока что речь идет о доступе для пользователей Android-устройств из США, но в ближайшие месяцы VPN-сервис получит поддержку платформ Windows, Mac и iOS, а пользоваться им смогут подписчики Google One за пределами США.

Google One adds a VPN service to higher subscription tiers #android #androidupdate pic.twitter.com/9LLwd8xMhd— Andromeda (@AndromedaUpdate) October 30, 2020

Подписка на этот тариф в Google One в США стоит 10 долларов в месяц или 100 долларов в год. В России эта подписка обойдется в 699 рублей в месяц или 6990 рублей в год, но о сроках добавления в пакет доступа к VPN не сообщается.

Напомним, в июле исследовательская команда vpnMentor обнаружила в открытом доступе данные более 20 млн пользователей целого ряда популярных бесплатных VPN-сервисов, включая UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. По данным экспертов, хранившаяся на незащищенном сервере база объемом 1,2 ТБ содержит адреса электронной почты, домашние адреса, незашифрованные пароли, IP-адреса, данные о моделях смартфонов и идентификаторы устройств пользователей. Аналитики не исключали, что среди пользователей скомпрометированных сервисов могут быть десятки и даже сотни тысяч россиян.

Ранее компания Mozilla, разрабатывающая популярный браузер Firefox, официально запустила собственный VPN-сервис в версиях для Windows и Android. Пока что сервис, позволяющий обходить блокировки сайтов и создавать защищенное соединение, доступен в шести странах: США, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии, Сингапуре и Малайзии. В США подписка на сервис составляет 5 долларов в месяц.