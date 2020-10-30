По итогам второго квартала китайская компания Huawei, несмотря на санкции США, стала лидером мирового рынка смартфонов, потеснив компанию Samsung. Однако в третьем квартале Samsung, как и ожидали аналитики, вернулась на первое место по продажам смартфонов. Об этом свидетельствуют данные аналитических компаний IDC, Counterpoint и Canalys.

Так, по данным IDC, общий объем продаж смартфонов на мировом рынке в июле-сентябре составил 353,6 млн, сократившись на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Samsung продала 80,4 млн устройств (+2,9%), заняв 22,7% рынка, тогда как на долю Huawei пришлось 14,7% продаж (51,9 млн устройств, -22%). На третьем месте по объему продаж впервые за несколько лет оказалась китайская компания Xiaomi, реализовавшая 46,5 млн смартфонов (13,1% продаж, +42% в годовом выражении). При этом Xiaomi впервые опередила по продажам компанию Apple, которая заняла на рынке четвертое место, реализовав 41,6 млн смартфонов (11,8% продаж, -10,6% в годовом выражении). На продажах Apple сказался тот факт, что новые iPhone в этом году были представлены и появились (либо появятся в продаже) в четвертом квартале.

Напомним, накануне Samsung сообщила, что выручка компании в июле-сентябре составила почти 67 трлн вон (более 59 млрд долларов), установив новый рекорд. Квартальная прибыль компании составила 12,35 трлн вон (10,9 млрд долларов). Рекордную выручку в Samsung объяснили повышением спроса после отмены карантина во многих странах. При этом компании удалось удовлетворить этот спрос за счет эффективного управления поставками устройств.

Что же касается Huawei, то успехи китайской компании во втором квартале в основном объяснялись большими продажами на домашнем рынке, тогда как другие лидеры рынка продали сравнительно мало смартфонов из-за введенных по всему миру ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В Китае же к тому времени большинство ограничений уже было отменено.