Facebook Facebook объединила чаты в Messenger и Instagram для некоторых пользователей

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Социальная сеть Facebook объявила об интеграции личных сообщений в Instagram и Facebook Messenger. Теперь пользователи соцсети в некоторых странах могут вести общую переписку для обоих приложений, а в ближайшие месяцы возможность кросс-платформенного обмена сообщениями станет доступна всем пользователям. Об этом сообщается в блоге Facebook.

Как пишет The Verge, пользователи могут отказаться от нововведений, хотя в Facebook уверены в их полезности. Объединение инфраструктуры также позволяет одновременно искать профили других пользователей в Facebook и Instagram.

В соцсети также объявили о крупном обновлении чатов в Instagram. Теперь в них доступны исчезающие сообщения, селфи-стикеры, фирменные эмодзи, настройки облика чатов и новые способы блокировки нежелательных сообщений. Кроме того, теперь пользователи Instagram могут проводить совместные просмотры видео.

Напомним, еще в 2019 году Facebook объявила, что оконечное шифрование, которое по умолчанию работает в WhatsApp, станет стандартом для Facebook Messenger и Instagram, а их инфраструктура будет объединена. По словам главы Facebook Марка Цукерберга, внедрение шифрования не только защитит данные пользователей, но и откроет путь для развития новых сервисов, включая платежные.

Тогда отмечалось, что объединение инфраструктуры WhatsApp, Messenger и Instagram позволит обмениваться сообщениями между приложениями. Кроме того, Facebook намерена внедрить функционал для отправки и приема SMS-сообщений через свои сервисы. Сейчас такая возможность есть в Android-версии Facebook Messenger.

Препятствием на пути к реализации плана по объединению инфраструктуры сервисов Facebook может стать позиция регуляторов. Так, после появления информации о плане соцсети Комиссия Ирландии по защите данных (в этой стране зарегистрирован европейский офис Facebook) потребовала от компании предоставить подробности о запланированном объединении сервисов. В Комиссии отметили, что намерены заранее убедиться в соответствии этой идеи требования вступившего в силу в мае 2018 года Общего регламента о защите данных (GDPR).

В США намерения Facebook вызвали серьезную критику. Так, некоторые отмечали, что регуляторы должны были запретить соцсети покупку WhatsApp и Instagram. "Представьте, как отличался бы мир, в котором Facebook конкурировала бы с Instagram и WhatsApp. Это подстегнуло бы подлинную конкуренцию, защиту конфиденциальности и принесло бы выгоды пользователям", - заявил тогда конгрессмен Ро Кханна.