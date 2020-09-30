Служба санитарной авиации Северной Англии (GNAAS) и компания Gravity Industries провели учения для спасателей, в ходе которых для поиска пострадавшего в горах использовался реактивный ранец, что позволило существенно ускорить операцию. Об этом сообщается на сайте GNAAS.

Учения с применением реактивного ранца Gravity Industries прошли 8 сентября в национальном парке Грейт-Ленгдейл в графстве Камбрия (Озерный край). По сценарию спасатели должны были найти и эвакуировать женщину с ребенком, получившим серьезное повреждение ноги в горах. Судя по видеоролику, команда спасателей сперва добиралась к месту на машине, а затем один из них надел ранец, поднялся в воздух и всего за 90 секунд нашел девочку и ее мать. Пеший подъем к ним от машины занял бы 25 минут. После оказания первой помощи на место был вызван вертолет для эвакуации.

Как пишет N+1, реактивный костюм, который использовали во время этой операции, состоит из ранца с топливом и двумя парами реактивных двигателей, которые крепятся на руки, и еще одним в ранце. Он работает на керосине или дизельном топливе и позволяет летать на протяжении 5-10 минут, разгоняясь до 137 километров в час.

"Мы думаем, что эта технология может позволить нашей команде достигать некоторых пациентов намного быстрее, чем когда-либо прежде. Во многих случаях это облегчит страдания пациента, а порой и спасет их жизни", - приводит TJ комментарий директора по операциям GNAAS Энди Моусона.

Напомним, в конце прошлого года австралиец Кельман Ричес погиб во время полета на своем реактивном ранце при подготовке к городскому фестивалю в Пуэрто-Рико. Судя по всему, Ричес стал первым человеком, погибшим из-за реактивного ранца. Его ранец взорвался, когда энтузиаст находился на высоте около семи метров. После падения Ричеса доставили в больницу, где он скончался от многочисленных травм.