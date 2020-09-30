parkersolarprobe.jhuapl.edu Исследовательский зонд "Паркер" обновил собственный рекорд сближения с Солнцем

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Солнечный зонд "Паркер" осуществил шестое тесное сближение с Солнцем, побив собственные рекорды скорости движения рукотворного космического аппарата (466 592 километра в час) и по его близости к Солнцу (13,5 млн километров). Об этом сообщается на сайте миссии.

Зонд "Паркер" был запущен в космос в августе 2018 года. Разработка зонда, названного в честь американского астронома Юджина Паркера, который предсказал существование солнечного ветра, велась с 2008 года. В ходе миссии, которая рассчитана почти на семь лет, зонду предстоит приблизиться к Солнцу 24 раза. Для защиты от высоких температур и излучаемых Солнцем заряженных частиц аппарат получил теплозащитный щит из углеродной "пены", который представляет собой своего рода зонт. Помимо этого, многие элементы зонда и его приборов были изготовлены с использованием высокотемпературных материалов.

Основные задачи зонда состоят в измерении характеристик солнечной атмосферы и солнечного ветра, а также в исследовании электромагнитных полей вблизи звезды. Кроме приборов на борту "Паркера" находится чип, на котором записаны имена 1,2 млн человек, подавших ранее заявки на включение в этот список. Также на чипе записаны фотографии Юджина Паркера и его статья о солнечном ветре, опубликованная в 1958 году.

27 сентября зонд пролетел на минимальном расстоянии от фотосферы звезды, впервые оказавшись на расстоянии менее 0,1 астрономической единицы (среднее расстояние от Земли до Солнца). Ожидается, что в середине декабря 2024 года зонд Паркер практически войдет в атмосферу Солнца, оказавшись на расстоянии около 6 млн километров от условной поверхности звезды, что в семь раз ближе, чем перигелий орбиты Меркурия, пишет N+1.

К настоящему времени "Паркер" прислал на Землю много информации о Солнце. В частности, зонд показал движение солнечного ветра, увидел пылевой след астероида Фаэтон, помог понять механизмы ускорения частиц около Солнца и впервые обнаружил заряженные частицы, рождающиеся на границе между быстрым и медленным солнечным ветром.