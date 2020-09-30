1 октября в России вступит в силу закон о блокировке приложений с пиратским контентом, который расширит полномочия Роскомнадзора в сфере борьбы с пиратством - сейчас ведомство может добиваться блокировки пиратского контента лишь на сайтах.

Подписанные ранее президентом Владимиром Путиным поправки в закон об информации гласят, что приложениям, распространяющим пиратский контент, грозит блокировка Роскомнадзора. Кроме того, документ распространяет обязанность борьбы с пиратским контентом на магазины приложений, включая AppStore и Google Play.

В итоговой версии документа говорится, что Роскомнадзор после заявления правообладателя и на основании вступившего в силу судебного решения будет направлять владельцу информационного ресурса, на котором размещено приложение, требование ограничить доступ к незаконному контенту с указанием деталей и владельца приложения. Информресурс в свою очередь в течение одного рабочего должен будет сообщить об этом владельцу приложения, который должен в течение одного рабочего дня выполнить указанные предписания. В случае его отказа или бездействия информресурс обязан заблокировать соответствующее приложение не позднее трех рабочих дней с момента получения уведомления Роскомнадзора.

В конце мая сообщалось, что Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) и Американская торговая палата в России (представляет интересы 500 компаний из США, Европы, России и других стран) направили спикеру Госдумы Вячеславу Володину письма с просьбой смягчить законопроект. Такие же обращения были направлены в думский комитет по информполитике и Минкомсвязи.

В РАТЭК отмечали, что законопроект обязывает Роскомнадзор блокировать приложения с пиратским контентом целиком, если их разработчики не отреагируют на обращение ведомства. В организации предлагали запретить блокировать приложение целиком при наличии технической возможности ограничить доступ к конкретному контенту в нем. Кроме того, представители отрасли просили увеличить срок рассмотрения претензий правообладателей и уведомлений Роскомнадзора до девяти рабочих дней. Наконец, в Американской торговой палате предлагали предусмотреть механизмы, стимулирующие правообладателей обращаться не сразу к магазину приложений и в суд, а к разработчикам. Однако эти предложения не были учтены законодателями.