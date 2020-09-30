edu.gov.ru Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов

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В скором времени в России появится похожая на TikTok социальная сеть с развивающим контентом для учеников российских школ. Об этом заявил 30 сентября глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во время видеоконференции с учениками из Нижегородской области.

"Мы делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников. Мы делаем свой ВКС (видео-конференц-связь. - Прим. NEWSru.com), сейчас общаемся с использованием Zoom - зарубежного программного обеспечения. А делаем свое, отечественное", - сказал министр (цитата по ТАСС).

Кравцов добавил, что новый сервис разрабатывается совместно с компанией Mail.ru Group. "Там будет образовательный контент, развивающий, интересный. И там не будет негативной информации, потому что зачастую негативная информация, которая есть в интернете, достаточно плохо влияет", - отметил министр.

Напомним, в мае сообщалось, что в школах Московской области и еще 10 регионов РФ началась апробация отечественного видеосервиса, представляющего собой аналог сервиса видеоконференций Zoom. Участие в его создании принимали Минпросвещения России, Минкомсвязи и ПАО "Ростелеком".

В пресс-службе Минпросвещения рассказывали, что новый сервис станет частью российской образовательной платформы "Мое просвещение". Получить доступ к нему можно будет из раздела "Мое образование" Единого портала государственных услуг, а платформа в целом будет интегрирована с календарем образовательных событий и региональными электронными дневниками, журналами, системой предоставления доступа к электронному образовательному контенту. Ранее сообщалось, что образовательная платформа получит интеграцию с социальной сетью "ВКонтакте".

TikTok представляет собой популярный сервис для создания коротких видеороликов. Он принадлежит китайской компании ByteDance, и недавно происхождение сервиса стало причиной давления со стороны властей США, которые грозят запретить TikTok в Соединенных Штатах, если местный бизнес TikTok не перейдет под контроль американских компаний. Сейчас сделку с ByteDance планируют заключить Oracle и Walmart.