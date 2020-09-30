Moscow-Live.ru Пользователи получили возможность удалять приложение "Яндекс.Телемост" со своих ПК

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Пользователи настольной версии приложения "Яндекс.Диск" для Windows получили возможность удалить сервис видеоконференций "Телемост" в настройках "Диска", а пользователям ПК Mac такая опция станет доступна в ближайшие дни. Об этом пишет VC.ru со ссылкой на представителей "Яндекса".

Напомним, в "Яндексе" объявили о запуске сервиса видеоконференций "Телемост" в середине июня. Решение "Яндекса" представляет собой онлайн-сервис, который позволяет создать встречу в том числе из интернет-браузера или присоединиться к уже созданной по ссылке. Тогда отмечалось, что для работы с сервисом не нужно скачивать отдельное приложение, поскольку "Телемост" работает в "Яндекс.Браузере" и Google Chrome, а также в приложениях "Яндекс.Диск" и "Яндекс.Почта".

Вскоре пользователи ПК пожаловались, что на их компьютерах появился ярлык приложения "Яндекс.Телемост". В ответ на претензии в "Яндексе" заявили, что ярлык "Телемоста" (но не само приложение) можно удалить с рабочего стола. Позднее в компании отметили, что у сервиса нет отдельного приложения, а ярлык предназначен для быстрого доступа к "Телемосту" через "Яндекс.Диск". Через некоторое время в компании пообещали больше не создавать на рабочих столах пользователей новые ярлыки без их согласия.

Теперь же в "Яндексе" добавили возможность удаление "Телемоста" с компьютеров. Также в компании сообщили, что "Телемост" теперь входит и в набор сервисов для работы "Почта 360". С момента запуска у сервиса изменился дизайн и появились виртуальные фоны. Также в нем появился режим докладчика - в этом режиме говорящий участник конференции показан крупнее остальных.