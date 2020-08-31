Rocket Lab успешно запустила ракету Electron после июльской неудачи

Американская компания Rocket Lab 31 августа успешно осуществила 14-й по счету запуск ракеты-носителя Electron и вывела на орбиту спутник Sequoia, оснащенный радаром с синтезированной апертурой для съемки поверхности Земли. Трансляция миссии велась на YouTube-канале компании.

Ракета стартовала с космодрома на новозеландском полуострове Махиа в 6 часов 5 минут по московскому времени. Разделение ступеней и отделение разгонного блока прошли успешно, после чего последний вывел спутник на расчетную орбиту с высотой 525 километров и наклонением 45 градусов, пишет N+1.

I Can't Believe It's Not Optical' has cleared the pad for our 14th Electron launch! pic.twitter.com/Nwezb3T0Hr— Rocket Lab (@RocketLab) August 31, 2020

Предыдущий запуск Electron состоялся в начале июля и закончился неудачей. Сперва миссия шла по плану. Ракета, которой предстояло вывести на орбиту семь аппаратов для съемки земной поверхности, взлетела в заданный момент со стартовой площадки в Новой Зеландии, а вскоре произошло отделение первой ступени. Однако затем произошел сбой в работе второй ступени, после чего связь с ней пропала.

В компании подтвердили факт потери спутников. Глава Rocket Lab Питер Бек принес свои извинения клиентам и пообещал, что причины аварии будут установлены, а запуски Electron возобновятся в скором времени. Позднее в компании пришли к выводу, что причиной стало плохое соединение электрических кабелей, из-за которых соседние элементы начали плавиться.

Напомним, Electron представляет собой двухступенчатую ракету-носитель сверхлегкого класса, предназначенную для коммерческих запусков микро- и наноспутников. Длина ракеты, разработка которой началась в 2012 году, составляет 17 метров, а диаметр - 1,2 метра. Согласно характеристикам, она способна вывести полезную нагрузку массой до 225 килограммов на низкую околоземную орбиту и до 150 килограммов на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров. Сейчас ракета является одноразовой, но разработчики рассчитывают сделать ее первую ступень многоразовой - для этого необходима система возвращения ступени после запуска в целости и сохранности.

Также стоит отметить, что запущенная в этот раз модификация ракеты имеет увеличенную грузоподъемность - такая ракета может выводить 200 килограммов груза на солнечно-синхронную орбиту и 300 килограммов при запуске на низкую околоземную орбиту.

Основным преимуществом Electron является сравнительно низкая цена запуска ракеты. С помощью Electron создатели небольших спутников могут выводить их на орбиту отдельно, а не в качестве дополнительной нагрузки в ходе миссий тяжелых ракет. Из первых 12 запусков ракеты-носителя Electron неудачным оказался лишь самый первый испытательный пуск в 2017 году, а следующие коммерческие миссии были успешными.