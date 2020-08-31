Американская космическая компания SpaceX в ночь на 31 августа запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту аргентинский спутник Saocom-1B, а также два дополнительных аппарата. Трансляция миссии велась на YouTube-канале компании.

Ракета-носитель со спутником была запущена со стартового комплекса SLC-40 базы ВВС США, расположенной на мысе Канаверал, в 2 часа 18 минут по московскому времени. Отделение первой ступени (этот разгонный блок использовался в четвертый раз) прошло штатно, и через восемь минут после запуска ступень приземлилась на посадочной площадке рядом с местом старта.

Falcon 9's first stage has landed at Landing Zone 1 pic.twitter.com/0y5FkVqPk8— SpaceX (@SpaceX) August 30, 2020

Через 14 минут после старта спутник Saocom-1B был выведен на полярную орбиту (орбита, имеющая наклонение к плоскости экватора в 90 градусов, трасса которой проходит над всеми широтами Земли). Saocom-1B предназначен для получения изображений в радиолокационном диапазоне частот. Эти изображения помогают при ликвидации последствий стихийных бедствий и сборе проб для измерения степени влажности почвы, передает ТАСС.

Это был первый для SpaceX запуск аппарата на полярную орбиту с Восточного побережья США и первый за многие годы запуск спутника на такую орбиту для стартовой площадки во Флориде. Также стоит отметить, что предыдущий спутник (Saocom-1A) в 2018 году на орбиту также вывела ракета-носитель Falcon 9.

Deployment of SAOCOM 1B confirmed pic.twitter.com/gqtxQMpy48— SpaceX (@SpaceX) August 30, 2020

Что же касается дополнительных спутников, то микроспутники Tyvak-0172 и Gnomes-1 были выведены на заданную орбиту через час с небольшим после запуска. Аппарат Tyvak 0172 создан компанией Tyvak Nano-Satellite Systems, но подробности его предназначения не известны, а Gnomes-1 стал первым из планируемых 20 аппаратов, разрабатываемых американской компанией PlanetiQ для анализа влияния атмосферы на сигналы навигационных спутников GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou, передает РИА "Новости".