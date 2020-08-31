Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию 27 августа одобрил список решений на основе так называемых "сквозных технологий" (искусственный интеллект, большие данные, интернет вещей, кванты и др.), на которые будет выделена господдержка в размере 46,3 млрд рублей. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с итогами заседания.

Среди прочего речь идет о создание мультиплатформенной ОС с поддержкой процессоров различной архитектуры, системы распознавания на основе искусственного интеллекта, платформ для онлайн-образования и здравоохранения, а также аналогов сервисов видеосвязи Zoom и Microsoft Teams. Финансирование в размере 46,3 млрд рублей включает прямые ассигнования, финансирование венчурных фондов и фондов прямых инвестиций, госкорпораций и компаний с госучастием, а также гранты для структур, внедряющих отечественный софт с использованием "сквозных технологий". Такие гранты планируется выделять с 2020-го по 2024 года в рамках федерального проекта "Цифровые технологии".

Как уточнили в АНО "Цифровая экономика", конкурсы для соискателей грантов объявят в начале сентября, а операторами поддержки будут фонд "Сколково" и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Так, РФРИТ в этом году выделит гранты в размере около 2 млрд рублей, сообщил глава департамента грантового финансирования фонда Алексей Бойко, пояснив, что речь идет о софинансировании: получатели грантов должны будут внести не менее 20% из собственных средств.

По словам заместителя гендиректора компании Softline по работе с национальными проектами Андрея Шолохова, практика реализации программ выделения грантов уже показала, что отечественных аналогов Microsoft Teams или Microsoft Office в результате, скорее всего, не получится. Так, ранее победители конкурсов получали гранты на разработку систем, в описании которых были фразы "искусственный интеллект" или "интернет вещей", "даже если в самих системах они были не особо нужны", отметил Шолохов.

Напомним, в мае В школах Московской области и еще 10 регионов РФ началось тестирование отечественного видеосервиса, представляющего собой аналог сервиса видеоконференций Zoom. Участие в его создании принимали Минпросвещения России, Минкомсвязи и ПАО "Ростелеком".

В пресс-службе Минпросвещения тогда сообщили, что новый сервис станет частью российской образовательной платформы "Мое просвещение". Получить доступ к нему можно будет из раздела "Мое образование" Единого портала государственных услуг, а платформа в целом будет интегрирована с календарем образовательных событий и региональными электронными дневниками, журналами, системой предоставления доступа к электронному образовательному контенту.