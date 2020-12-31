Мультимедийная платформа Flash Player, развитием которой последние 15 лет занималась компания Adobe, прекратила свое существование 31 декабря 2020 года. За многолетнюю историю эта программа заслужила славу одной из самых уязвимых.

Напомним, летом 2017 года компания Adobe объявила , что перестанет обновлять и поддерживать платформу Flash Player к концу 2020 года. Это решение в компании объяснили развитием других стандартов, включая HTML5, WebGL и WebAssembly, которые заменяют Flash Player при просмотре мультимедийного контента в интернете.

В июне этого года в Adobe напомнили пользователям, что срок поддержки программы Adobe Flash Player истечет 31 декабря 2020 года. С сегодняшнего дня компания не только прекратит предоставлять обновления, но также удалит все ссылки для загрузки Flash Player со своего сайта. Таким образом, пользователи не смогут устанавливать программное обеспечение и продолжать использовать неподдерживаемую версию. После 12 января 2021 года Flash Player окончательно перестанет воспроизводить контент и станет бесполезным - программу можно будет оставить на ПК, но пользователем рекомендуется удалить ее с устройств.

R.I.P.

Adobe Flash

(January 1st 1996 - December 31st 2020) pic.twitter.com/KdFLfwDKKT — Alec Behan (@alec_behan) December 31, 2020

Последнее обновление глобальной версии Flash Player выпустили в начале декабря. Разработчики сопроводили его прощальным сообщением, в котором поблагодарили пользователей Flash Player, а также отметили важную роль платформы в развитии контента в интернете.

Adobe Flash - технология, созданная в 1996 году и доставшаяся Adobe в результате приобретения компании Macromedia в 2005 году. Она позволяет создавать на веб-страницах мультимедийный интерактивный контент с анимацией и звуком. На базе Flash раньше часто создавались сайты и игры. В то же время, согласно исследованиям Symantec, Flash - продукт с наибольшим количеством "дыр" из существующих на рынке, наряду с Adobe Acrobat.

Скорее всего, большинство пользователей не заметит перемен, после прекращения работы Flash Player - большинство сайтов уже используют альтернативные технологии. Исключение могут составлять старые браузерные игры, созданные на Flash, но в этом случае проблему можно решить с помощью эмулятора Ruffle, который доступен под открытой лицензии и может работать на уровне самого сайта, либо на уровне браузера в виде расширения.

Отметим, что популярные браузеры уже частично или полностью прекратили поддержку Adobe Flash Player.