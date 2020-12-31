Соответствующий приказ подписал глава Минцифры Максут Шадаев

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Минцифры РФ продлило на полгода, до 30 июня 2021 года, эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к отечественным социально значимым интернет-ресурсам. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, соответствующий приказ подписал глава Минцифры Максут Шадаев.

"Возможность получения пользователями бесплатного доступа к социально значимым интернет-сервисам особенно актуальна в период пандемии. Проект демонстрирует востребованность у граждан. Согласно информации, предоставленной операторами-участниками пилота, бесплатным доступом к таким ресурсам за время проведения эксперимента воспользовались около 1,8 млн уникальных пользователей", - заявил замглавы Минцифры Олег Иванов.

Напомним, в середине января президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, анонсировал проект "Доступный интернет". Тогда Путин предложил обеспечить пользователям бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам. В конце января стало известно , что в рамках реализации этого проекта с 1 марта 2020 года доступ к порталу госуслуг и сайтам федеральных и региональных органов власти в России станет бесплатным, однако соответствующее постановление правительства не было вовремя согласовано, а в Минкомсвязи начали готовить поправки в законодательство, которые должны были вступить в силу в декабре 2020 года.

В начале апреля Минкомсвязи обнародовало список из 391 сайта - в рамках эксперимента, который должен был идти до 1 июля, операторы МТС, "МегаФон", "ВымпелКом" (бренд "Билайн"), "Ростелеком", а также "Эр-телеком холдинг" (бренд "Дом.ру") должны были предоставлять абонентам бесплатный доступ к этим ресурсам. Провайдеры должны обеспечивать доступ к социально значимым сайтам со скоростью не ниже 10 Мбит/с. Если тариф абонента предусматривает более высокую скорость, то операторы имеют право урезать ее до 10 Мбит/с.

Позднее этот перечень сократили более чем на 20 ресурсов: из него убрали сайты, посвященные здоровью и медикаментам, но добавили образовательные ресурсы и сайты госорганов. 30 июня стало известно о продлении эксперимента до 31 декабря 2020 года.

В июле в комиссии РСПП по связи и IT пришли к выводу , что провайдеры домашнего интернета за три месяца эксперимента по реализации проекта "Доступный интернет", недополучили 190-220 млн рублей выручки. Дополнительные затраты каждого участника эксперимента на приобретение и установку оборудования составили от 30 млн до 100 млн рублей, а на сервисное обслуживание и техподдержку - от 5 млн до 20 млн рублей. Эти оценки были сделаны на основе данных самих операторов.

В отчете комиссии также говорилось, что общие потери и затраты операторов фиксированной связи могут составить около 6,8 млрд рублей в первый год запуска проекта, а затем - 5,5 млрд рублей ежегодно. При подключении к проекту операторов мобильной связи упущенная выручка рынка составит минимум 110 млрд рублей в год. Ранее речь шла о потерях в 150 млрд рублей в год.

29 декабря правительство внесло в Госдуму законопроект о бесплатном доступе к российским сайтам, включенным в перечень социально значимых. Документ был размещен в базе Госдумы.

Законопроект содержит поправки к закону о связи, который предлагается дополнить нормой о предоставлении абонентам доступа к "сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет" без взимания платы. Перечень таких интернет-ресурсов будет определяться в порядке, установленном правительством.