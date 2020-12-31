Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков остались без подарков от родных к Новому году из-за переноса на февраль запуска грузового корабля "Прогресс МС-16". Об этом сообщили РИА "Новости" в службе психологической поддержки экипажа.

"Все, что мы готовили с транспортником, который должен был уйти в декабре, оно придет в феврале. Подарки, рисунки, сюрпризы от семей они получат в феврале, к сожалению. Мы эти грузы с транспортника не снимали", - отметил собеседник агентства. При этом сами космонавты смогут поздравить своих иностранных коллег, так как взяли сувениры с собой.

31 декабря российских космонавтов поздравят семьи. Также на станцию будет отправлено видеопоздравление от волонтеров из Москвы, записи новогодних развлекательных программ, а после Рождества - видеозапись рождественской службы Патриарха.

Рыжиков и Кудь-Сверчков записали собственное поздравление с Новым годом. Запись была выложена в микроблоге Роскосмоса в Twitter. Среди прочего они напомнили, что в этом году исполнилось 20 лет с момента появления на МКС первого постоянного экипажа.

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей @KudSverchkov с борта Международной космической станции поздравляют с наступающим Новым 2021 годом! ????‍???????? pic.twitter.com/ozlJ3J2lOB — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 30, 2020

Изначально запуск корабля "Прогресс МС-16" с грузами для МКС, включая новогодние подарки для российских космонавтов, был запланирован на 11 декабря, но в итоге его перенесли на на 15 февраля. Среди прочего корабль может доставить на орбиту запасы кислорода и оборудование для устранения утечки воздуха в российском сегменте МКС.

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа. Это космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и Майкл Хопкинс, а также японский астронавт Соити Ногути.