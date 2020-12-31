Гендиректор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин возглавил свежесозданную дирекцию, которая займется подготовкой миссий на Луну

Roscosmos Media / youtube.com

Гендиректор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин возглавил свежесозданную дирекцию, которая займется подготовкой миссий на Луну. Об этом сообщил сам Рогозин во время поздравления космонавтов с наступающим Новым годом.

"В Роскосмосе создана специальная дирекция, я сам ее возглавил, чтобы контролировать все нюансы, все элементы лунной подготовки. Это новые задачи и перспективы для пилотируемой космонавтики", - сообщил Рогозин (цитата по ТАСС).

Рогозин напомнил, что в 2021 году на Луну с космодрома Восточный планируется запустить автоматическую станцию "Луна-25". "Мы начинаем освоение Южного плюса Луны сначала автоматическими космическими аппаратами, а в перспективе готовим и экспедиции", - подчеркнул Рогозин. Ранее запуск "Луны-25" был намечен на 2019 год.

Основная посадочная зона "Луны 25" расположена севернее кратера Богуславского, а резервная находится юго-западнее кратера Манцини. Для успеха миссии "Луна-25" должна совершить посадку в один из этих районов в пределах эллипса 15 на 30 километров. Предполагается, что в рамках своей миссии российский аппарат проведет научные исследования свойств и состава полярного грунта, измерит его механические характеристики, исследует полярную экзосферу Луны. Он станет первым космическим аппаратом, который проведет исследования в полярной области спутника Земли.

Напомним, в 2018 году Рогозин заявил , что Россия в рамках своей лунной программы планирует создать на поверхности Луны долгосрочную посещаемую базу и изучать Луну с помощью роботов-аватаров. "Речь идет именно о создании долгосрочной базы, естественно, не обитаемой, а посещаемой. Но в основном - это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны", - сказал тогда глава Роскосмоса.

В июне 2019 года ЦНИИмаш представил на авиасалоне в Ле-Бурже концепцию российской лунной исследовательской программы. В презентации говорилось, что первая высадка российского космонавта на Луну намечена на 2030 год. Предполагается, что космонавты проведут "эксперименты на поверхности, прикладные научные исследования". В этот период на поверхности также будут работать автоматические космические корабли. После этого планируются регулярные миссии на Луну и развертывание постоянной лунной базы. Основной этап намечен на период с 2032 года по 2035 год.

Последняя советская лунная миссия была отправлена в 1976 году - тогда аппарат "Луна-24" совершил мягкую посадку, взял пробы грунта и доставил их на Землю.