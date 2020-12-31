Гендиректор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин возглавил свежесозданную дирекцию, которая займется подготовкой миссий на Луну
Roscosmos Media / youtube.com
Гендиректор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин возглавил свежесозданную дирекцию, которая займется подготовкой миссий на Луну
 
 
 
Гендиректор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин возглавил свежесозданную дирекцию, которая займется подготовкой миссий на Луну
Roscosmos Media / youtube.com

Гендиректор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин возглавил свежесозданную дирекцию, которая займется подготовкой миссий на Луну. Об этом сообщил сам Рогозин во время поздравления космонавтов с наступающим Новым годом.

"В Роскосмосе создана специальная дирекция, я сам ее возглавил, чтобы контролировать все нюансы, все элементы лунной подготовки. Это новые задачи и перспективы для пилотируемой космонавтики", - сообщил Рогозин (цитата по ТАСС).

Рогозин напомнил, что в 2021 году на Луну с космодрома Восточный планируется запустить автоматическую станцию "Луна-25". "Мы начинаем освоение Южного плюса Луны сначала автоматическими космическими аппаратами, а в перспективе готовим и экспедиции", - подчеркнул Рогозин. Ранее запуск "Луны-25" был намечен на 2019 год.

Основная посадочная зона "Луны 25" расположена севернее кратера Богуславского, а резервная находится юго-западнее кратера Манцини. Для успеха миссии "Луна-25" должна совершить посадку в один из этих районов в пределах эллипса 15 на 30 километров. Предполагается, что в рамках своей миссии российский аппарат проведет научные исследования свойств и состава полярного грунта, измерит его механические характеристики, исследует полярную экзосферу Луны. Он станет первым космическим аппаратом, который проведет исследования в полярной области спутника Земли.

Напомним, в 2018 году Рогозин заявил, что Россия в рамках своей лунной программы планирует создать на поверхности Луны долгосрочную посещаемую базу и изучать Луну с помощью роботов-аватаров. "Речь идет именно о создании долгосрочной базы, естественно, не обитаемой, а посещаемой. Но в основном - это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны", - сказал тогда глава Роскосмоса.

В июне 2019 года ЦНИИмаш представил на авиасалоне в Ле-Бурже концепцию российской лунной исследовательской программы. В презентации говорилось, что первая высадка российского космонавта на Луну намечена на 2030 год. Предполагается, что космонавты проведут "эксперименты на поверхности, прикладные научные исследования". В этот период на поверхности также будут работать автоматические космические корабли. После этого планируются регулярные миссии на Луну и развертывание постоянной лунной базы. Основной этап намечен на период с 2032 года по 2035 год.

Последняя советская лунная миссия была отправлена в 1976 году - тогда аппарат "Луна-24" совершил мягкую посадку, взял пробы грунта и доставил их на Землю.