Недавнее испытание прототипа SN8 в "прыжке" на 12,5 километра было успешным до самого конца, но при посадке прототип взорвался, не успев погасить скорость

SpaceX / YouTube

Компания SpaceX намерена опробовать новый способ посадки первой ступени будущей ракеты Starship. Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter глава SpaceX Илон Маск.

Напомним, ракета Starship разрабатывается SpaceX для доставки людей и грузов на Марс. Модифицированные версии Starship планируется использовать в программе NASA по возвращению американских астронавтов на Луну, а ранее в SpaceX обещали создать на базе Starship пассажирские ракеты для перевозок людей между отдаленными городами на Земле. Пока что компания тестирует прототипы второй ступени Starship, которая также будет представлять собой многоразовый космический корабль. Недавнее испытание прототипа SN8 в "прыжке" на 12,5 километра было успешным до самого конца, но при посадке прототип взорвался , не успев погасить скорость.

Первая ступень Starship, которая будет существенно больше второй, также будет многоразовой. Ранее предполагалось, что она сможет садиться на специальную площадку так же, как первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, но теперь Маск сообщил, что после торможения двигателями она будет зацепляться аэродинамическими рулями за стрелу башни обслуживания. По его словам, такая схема позволит облегчить конструкцию ступени, за счет отказа от посадочных опор и даст возможность быстро вернуть ее на стартовую площадку, что в перспективе может снизить время между запусками одной и той же ракеты до одного часа.

We're going to try to catch the Super Heavy Booster with the launch tower arm, using the grid fins to take the load — Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2020

Вскоре пользователь Twitter под ником smallstars показал примерную визуализацию такой схемы посадки. В комментариях Маск уточнил, что посадка будет полностью вертикальной, поэтому верхняя часть стрелы в визуализации должна быть открытой.

Ever since @elonmusk nonchalantly commented on our booster landing that they would "try to catch the booster with the tower", @ErcXspace and I have been debating a few different solutions for a catching mechanism. This one is my favorite so far pic.twitter.com/SzFsH40pxV — smallstars (@smvllstvrs) December 31, 2020