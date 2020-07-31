Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов Выход новых смартфонов iPhone на рынок в этом году задержится - устройства появятся в продаже не в сентябре, а на несколько недель позже

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

Выход новых смартфонов iPhone на рынок в этом году задержится - устройства появятся в продаже не в сентябре, а на несколько недель позже. Об этом сообщил финансовый директор компании Лука Маэстри во время конференц-звонка с инвесторами по итогам третьего финансового квартала.

О том, что Apple с опозданием начнет выпускать новые iPhone из-за пандемии коронавируса, стало известно в апреле, а незадолго до этого появились слухи, что компания также отложит сентябрьскую презентацию устройств, однако этого, судя по всему, не произойдет: смартфоны будут представлены в начале сентября, но станут доступны для покупки позже обычного.

Предполагается, что в этом году компания представит сразу четыре новых iPhone. Речь идет о двух наследниках iPhone 11 и обновленных версиях топовых iPhone 11 Pro и 11 Pro Max.

Отметим, что похожие проблемы возникали у Apple и до пандемии. Так, iPhone X был представлен в сентябре 2017 года, но появился в продаже только в ноябре из-за возникших ранее сложностей с производством.

Что же касается итогов второго квартала 2020 года (третьего квартала финансового года), то Apple отчиталась о выручке в 59,7 млрд долларов (+11% к выручке прошлого года). Компания получила прибыль в размере 11,25 млрд долларов по сравнению с 10,04 млрд годом ранее, пишет TJ. При этом выручка от продажи смартфонов iPhone почти не выросла, несмотря на выход iPhone SE, однако компания сообщила о росте продаж Mac (на 21,6%) и iPad (на 31%). Также увеличилась выручка от продаж носимой электроники, домашних устройств и аксессуаров (на 16,74%), и от сервисов (на 14,85%).