CGTN / youtube.com В Китае официально объявили о завершении создания системы спутниковой навигации "Бэйдоу-3"

CGTN / youtube.com

Председатель КНР Си Цзиньпин 31 июля объявил об официальном завершении формирования и окончательном введении в эксплуатацию национальной спутниковой навигационной системы "Бэйдоу-3".

Как передает ТАСС, в церемонии, посвященной запуску системы, приняли участие представители высшего руководства и ведущие конструкторы страны. "Это важный вклад китайского народа в развитие всего мира, свидетельствующий о мощи науки и технологий нашей страны", - подчеркнул вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Напомним, последний спутник системы "Бэйдоу-3" был запущен 23 июня при помощи ракеты-носителя Long March 3B, которая стартовала с космодрома Сичан.

Создавать систему "Бэйдоу" в Китае начали в 2000 году, когда на орбиту был запущен первый китайский навигационный спутник. В рамках проекта "Бэйдоу" Китай запустил четыре аппарата, а в 2007 году началась реализация системы "Бэйдоу-2". 27 декабря 2012 года эта система была запущена в коммерческую эксплуатацию как региональная система позиционирования, ее группировка составляла 16 спутников. Первый спутник системы "Бэйдоу-3" был запущен в 2017 году, а формирование основной группировки завершилось в конце прошлого года.

Сейчас группировка системы насчитывает 35 аппаратов, расположенных на геостационарной, геосинхронной наклонной и средней околоземной орбитах. Открытый сигнал системы обеспечивает точность позиционирования около двух метров, а зашифрованный сигнал для военных, предположительно, увеличивает точность до примерно десяти сантиметров.

В мире существует еще три аналогичные системы: российская ГЛОНАСС, американская GPS и европейская Galileo. В связи с выходом из Евросоюза возможность создания собственной системы спутниковой навигации рассматривает и Великобритания. Для этого власти страны купили долю в обанкротившейся компании OneWeb.