Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий определение понятиям "цифровые финансовые активы" и "цифровая валюта". Документ был опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Закон, который вступит в силу 1 января 2021 года, признает цифровой валютой совокупность электронных данных, которые могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ или иностранного государства, а также в качестве инвестиции. При этом закон запрещает использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг и рекламировать способы таких платежей. Цифровыми финансовыми активами (ЦФА) в документе называются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного АО, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые закреплены в решении о выпуске ЦФА.

Согласно закону, граждане смогут приобрести цифровые финансовые активы (так называемые токены) в кредитных организациях, но только если они были выпущены в рамках российского законодательства. Цифровые активы, выпущенные вне российского права, россияне также смогут приобрести, но только на иностранных площадках.

Согласно закону, организовывать выпуск, покупку и продажу, а также учет цифровых активов можно будет при помощи специальных информационных систем. Такие системы, как и их операторы, должны соответствовать российскому законодательству и быть включены в реестр, который будет вести Банк России. Регулятор также получит право определять признаки цифровых активов, которые будут доступны только квалифицированным инвесторам.

Во время обсуждения проекта звучали инициативы запретить майнинг и в целом владение криптовалютами, однако в одобренной редакции закона ни административная, ни уголовная ответственность за операции с криптовалютами не предусмотрена. В осеннюю сессия Госдума должна будет рассмотреть отдельный законопроект о цифровых валютах, в котором правила обращения криптовалют для граждан и компаний будут описаны более детально.