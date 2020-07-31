wolterke / DepositPhotos Власти США одобрили запуск 3,2 тыс. аппаратов будущей системы спутникового интернета Amazon

wolterke / DepositPhotos

Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила план компании Amazon запустить 3236 спутников в рамках анонсированного в апреле 2019 года проекта Kuiper, предусматривающего создание системы спутникового интернета.

Как следует из документов, спутники Kuiper планируется выводить на три орбиты разной высоты, а для запуска системы достаточно будет запустить 578 аппаратов, пишет The Verge. Как сообщили в Amazon, инвестиции в проект составят свыше 10 млрд долларов. В разрешении FCC также указано, что половину от всех спутников Kuiper компания должна вывести на орбиту к 2026 году, а оставшиеся аппараты - к 2029 году.

Пока что в Amazon не предоставили в FCC ряд сведений о спутниках, а также о том, как компания планирует решать вопрос с орбитальным мусором, который появится в ходе создания и эксплуатации системы. Кроме того, пока неизвестно, как Amazon планирует выводить спутники. Глава Amazon Джефф Безос владеет космической компанией Blue Origin, но пока что эта компания не запускала ракеты со спутниками.

В Amazon утверждает, что проект Kuiper обеспечит доступ к интернету для пользователей и компаний в США и по всему миру. Также услугами системы смогут пользоваться и сотовые операторы при запуске сетей LTE и 5G в новых регионах.

Отметим, что собственные системы спутникового интернета создают и другие компании. Наибольшего успеха пока добилась компания SpaceX Илона Маска, которая вывела на орбиту свыше 530 спутников системы Starlink (из почти 12 тыс. запланированных) и намерена запустить систему до конца текущего года. Созданием группировки спутников для обеспечения доступа к интернету занимается и британская компания OneWeb, которая недавно сменила владельцев в результате банкротства.