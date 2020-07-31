С Байконура запустили ракету "Протон-М" с двумя российскими спутниками связи

В ночь на 31 июля Роскосмос осуществил успешный запуск ракеты-носителя "Протон-М" с российскими спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103", передает ТАСС. Ранее запуск был назначен на 30 июля, но его перенесли на сутки для проведения дополнительных проверок узлов и агрегатов, а изначально спутники планировалось запустить еще в марте.

Ракета-носитель со спутниками на борту была запущена в 0 часов 25 минут с пусковой установки N 39 стартовой площадки N 200 космодрома Байконур. Все этапы полета ракеты-носителя прошли в штатном режиме, и примерно через 10 минут после старта головной блок (связка из разгонного блока "Бриз-М" и двух космических аппаратов) в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя, сообщается на сайте Роскосмоса.

Дальнейшее выведение спутников на целевые орбиты будет производиться за счет двигателя разгонного блока. Общая продолжительность выведения от момента старта ракеты-носителя до отделения второго спутника составит 18 часов 16 минут.

Пропустили пуск? Показываем основные моменты сегодняшнего старта и полета ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и российскими космическими аппаратами #Экспресс103 и #Экспресс80 ????



Ожидаем отделение спутников на целевой орбите после 18:00 по Москве ???? pic.twitter.com/ghlzU6TM4m— РОСКОСМОС (@roscosmos) July 30, 2020

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" были построены по заказу ФГУП "Космическая связь" на базе унифицированной платформы среднего класса "Экспресс-1000Н" разработки "Информационных спутниковых систем" имени академика М. Ф. Решетнева. Аппараты предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных на территории России и в странах СНГ в C-, Ku- и L-диапазонах. Срок активного существования аппаратов составляет 15 лет.