Президент России Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IT-отрасли. Документ, который ранее одобрила Госдума и Совет Федерации, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает, что с 1 января 2021 года налог на прибыль для IT-компаний снизится с нынешних 20% до 3%, а ставка налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональные бюджеты, будет обнулена. Кроме того, с нового года IT-компании будут платить в государственные внебюджетные фонды не 14%, а 7,6%. Также власти намерены отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках и дать разработчикам ПО возможность получать специальные субсидии.

На эти льготы смогут рассчитывать компании, которые получают не менее 90% доходов от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке, внедрению и поддержке. Помимо этого, в штате таких фирм должно насчитываться не менее семи человек, а компании должны иметь аккредитацию Минкомсвязи. Таким образом, "Яндекс" и ряд других крупных российских компаний не смогут воспользоваться налоговым маневром, поскольку получают основной доход от рекламы. Перечисленные льготы смогут получить и организации, разрабатывающие изделия электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции, передает ТАСС.

"В результате такого решения условия налогообложения для IT-бизнеса в России станут более выгодными, чем в Индии и Ирландии, где действуют одни из самых низких ставок в мире. Это создаст условия для устойчивого развития российских высокотехнологичных компаний и дополнительные стимулы для инвестиций в отрасль", - отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что налоговый маневр сделает российскую юрисдикцию привлекательнее для IT-бизнеса и будет способствовать развитию этой высокотехнологичной отрасли.

Компенсировать потери в бюджет от снижения налогов правительство планирует за счет отмены льготы по НДС для компаний, которые не включены в реестр российского программного обеспечения. Предполагается, что это приведет к повышению цены иностранного софта на 16,67%, пишет TJ.

Помимо этого, закон позволит физлицам, находившимся в РФ в этом году от 90 до 182 дней включительно, признать себя российскими налоговыми резидентами на основании заявления, подаваемого в налоговую в произвольной форме вместе с налоговой декларацией по НДФЛ. Эта норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, передает РИА "Новости".

Напомним, Владимир Путин 10 июня провел совещание по связи и IT-индустрии, в ходе которого указал на необходимость предпринять меры для поддержки отрасли, пострадавшей из-за эпидемии коронавируса. Он отмечал, что меры отраслевой поддержки нужно включить в общенациональный план восстановления экономики. В конце июня правительство подготовило общий план поддержки IT-компаний, который стал основой для принятого закона о налоговом маневре.