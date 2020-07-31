NASASpaceflight / youtube.com Очередной прототип корабля Starship компании SpaceX прошел огневые испытания

NASASpaceflight / youtube.com

Прототип SN5 космического корабля Starship, разработкой которого занимается американская компания SpaceX, прошел огневые испытания и в скором времени должен совершить тестовый полет на высоту 150 метров. Об этом написал в своем микроблоге глава SpaceX Илон Маск.

Напомним, корабль Starship разрабатывается SpaceX в качестве второй ступени для будущей сверхтяжелой ракеты, предназначенной для доставки людей и грузов на Марс. Программа испытаний прототипов Starship предусматривает проверку топливных баков на устойчивость к высокому давлению (криогенные опрессовочные испытания), огневые испытания на земле и взлет на высоту 150 метров с последующей посадкой.

Испытания четырех предыдущих прототипов Starship закончились авариями. Во время криогенных испытаний аварии случились с прототипом Starship Mk1 в ноябре прошлого года, прототипом SN1 в конце февраля и прототипом SN3 в начале апреля. Прототип SN4 взорвался в конце мая во время очередных огневых испытаний.

В прошлом году в SpaceX собрали уменьшенный прототип Starship под названием Starhopper. Основная программа этого прототипа успешно завершилась в августе после того, как он поднялся на высоту в 150 метров, а затем совершил посадку. Сейчас он выступает в качестве стенда для статических испытаний двигателей Raptor. Ранее Илон Маск говорил, что компания планирует отправить прототип Starship на орбиту в 2020 году, но из-за череды аварий этот план выглядит нереалистичным.