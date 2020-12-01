Госкомпания "Дом.РФ" запустила льготную ипотеку для семей на индивидуальные дома

1 декабря госкомпания "Дом.РФ" запустила анонсированную на прошлой неделе пилотную программу льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство для семей с детьми.

В пресс-релизе отмечается, что кредит на строительство жилого дома можно оформить в банке "Дом.РФ" по ставке от 6,1%. Ожидается, что в рамках пилотной программы, которая будет действовать до 30 июня 2021 года, может быть выдано кредитов на 2,2 млрд рублей.

Как сообщалось ранее первоначальный взнос в рамках программы должен составлять не менее 20% стоимости дома. Ипотечные кредиты будут выдаваться на срок до 20 лет, а их предельная сумма составляет 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей в других регионах. Взять такую ипотеку могут семьи, в которых возраст одного из заемщиков не превышает 36 лет и есть как минимум один ребенок не старше 19 лет.

"Минимальная ставка доступна для заемщиков, подтверждающих доходы и занятость дистанционно - с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ, а также для зарплатных клиентов банка", - говорится в свежем сообщении компании.

В "Дом.РФ" отмечали, что льготную ипотеку можно будет оформить на строящийся индивидуальный жилой дом, а также на завершенный дом от застройщика. Если заемщик строит дом самостоятельно, то для получения кредита у него должны быть юридически оформлены отношения с подрядчиком.

"Снижение процентной ставки должно дать импульс программе индивидуального жилищного строительства. Предлагаемая нами ставка приближена к ставке по льготной ипотеке на новостройки, являющейся драйвером спроса на рынке. Мы видим большой потенциал развития сегмента индивидуального жилищного строительства и постоянно работаем над улучшением условий кредитования", - заявил заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Данила Литвинов.

Напомним, недавно глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала "своевременно" завершить продленную до июля 2021 года программу льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, чтобы избежать возникновения "пузырей" на рынке. "Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования "пузырей" и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья. Рыночные, а не только субсидированные ипотечные ставки также снизились, и это позволит гражданам дальше получать доступную ипотеку. При этом рост цен на жилье и, соответственно, долговой нагрузки должен быть соразмерен динамике доходов населения", - говорила Набиуллина.