В России появился классификатор строительной информации

Moscow-Live / Михаил Незговоров Классификатор является частью Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности РФ, ввод которой запланирован на 2022 год. До этого момента он будет размещен в виде информационного ресурса на сайте ФАУ "ФЦС"

ksi.faufcc.ru

1 декабря 2020 года в России заработал классификатор строительной информации (КСИ). Появление этого ресурса призвано ускорить цифровую трансформацию строительной отрасли.

Речь идет о едином реестре документов в области проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации и сноса. Классификатор является частью Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности РФ, ввод которой запланирован на 2022 год. До этого момента он будет размещен в виде информационного ресурса на сайте ФАУ "ФЦС", сообщает ТАСС.

"Классификатор строительной информации представляет собой единый язык общения участников строительного процесса. КСИ обеспечит обмен данными между информационными системами и возможность однозначной идентификации элементов информационной модели. Система также создаст основу для запуска необходимого процесса для отрасли - поступательного перевода нормативно-технических документов в электронный вид. В конечном итоге КСИ послужит отправной точкой для возможной автоматизированной проверки информационной модели объекта капстроительства", - отметил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Министр добавил, что КСИ создается с использованием мирового опыта создания классификаторов и на базе отечественной нормативно-технической документации. "Для выбора методики классификации и кодирования проанализированы лучшие мировые практики внедрения BIM-технологий и выбраны наиболее прогрессивные, при этом сохранено соответствие наполнения классификационных таблиц отечественной нормативной базе", - заявил Файзуллин.

В настоящее время классификатор строительной информации состоит из 21 классификационной таблицы строительной информации, в случае необходимости КСИ может быть дополнен.

Как отметили в пресс-службе Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), запуск классификатора позволит ускорить процессы цифровой трансформации стройотрасли. Этот ресурс будет способствовать сокращению сроков проектирования, исключению ошибок и проведению автоматизированных проверок проектов.