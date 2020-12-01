Глава комитета по развитию рынка недвижимости столичного отделения "Деловой России" Анна Лупашко обратилась к вице-мэру Москвы Владимиру Ефимову с предложением принять московский закон о риелторской деятельности, в котором будут определены требования, предъявляемые к риелторам, и закреплена их ответственность за ненадлежащее качество услуг. Копия письма Ефимову оказалась в распоряжении газеты "Коммерсант".

"В Москве минимум 50% операций со вторичными квартирами могут совершаться "черными маклерами", через их руки ежегодно проходит жилье совокупной стоимостью 300 млрд рублей", - пишет Лупашко, отмечая, что город при этом недополучает налоги.

Как пояснил глава направления коммерческих споров юрфирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Василий Малинин, до 2002 года риелторская деятельность в России лицензировалась, но сейчас эта сфера регулируется несколькими частями Гражданского кодекса. В свою очередь директор по поддержке риелторского бизнеса компании "Миэль" Юлия Федулаева отметила, что провести сделку с недвижимостью сейчас может любой человек без юридического статуса. По мнению председателя совета директоров "Бест Новострой" Ирина Доброхотовой, проблема "черных маклеров" актуальна для вторичного рынка недвижимости.

Предложение "Деловой России" о создании московского закона о риелторах участники рынка не поддерживают. Так, глава юридической службы "Инком-Недвижимости" Светлана Краснова отметила, что закон поставит московских риелторов в неравное положение с региональными. Василий Малинин полагает, что новый закон грозит усложнить оборот недвижимости. Наконец, с точки зрения руководителя департамента консалтинга и аналитики компании "Азбука жилья" Ярослава Дарусенкова, решить проблему может возвращение лицензирования.

В "Деловой России" также предлагают ввести обязательное нотариальное оформление сделок по договорам безвозмездного пользования жилья и доверительного управления, тогда как сейчас у нотариуса нужно регистрировать сделки с квартирой опекаемого ребенка или признанного недееспособным гражданина, при отчуждении доли в общей собственности, а также договоры завещания и дарения. Эту идею участники рынка также не одобрили, полагая, что ее реализация только затянет процесс совершения сделок.

При этом риелторы признают проблемы, на которые обратили внимание в "Деловой России" и предлагают способы их решения. Так, в "Азбуке жилья" считают разумным прописать на уровне нормативных актов единый размер вознаграждения риелторам. Директор департамента вторичного рынка "Инком-Недвижимости" Михаил Куликов полагает, что количество мошеннических сделок снизится, если риелторы смогут проверять историю квартиры через прямой доступ к базам психоневрологических и наркологических диспансеров.