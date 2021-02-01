Средний размер ипотечного кредита в России достиг рекордного уровня

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Средний размер ипотечного кредита в России в декабре прошлого года составил 2,95 млн рублей, установив новый рекорд для рынка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".

В компании уточнили, что предыдущий рекорд по этому показателю (2,93 млн рублей) был зафиксирован в октябре 2020 года. В ноябре средний размер ипотечного кредита немного снизился, а в декабре вырос на 1% и установил новый рекорд.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что совокупный банковский портфель ипотечных кредитов по итогам 2020 года вырос на 21,3% и по состоянию на 1 января 2021 года составил 9,086 трлн рублей. Кроме того, по данным ЦБ, в декабре 2020 года объем просроченной ипотеки снизился на 1,8%, до 77,5 млрд рублей, однако по сравнению с декабрем 2019 года объем просроченной ипотеки вырос на 6,8%. Доля просроченных ипотечных кредитов в общем ипотечном портфеле по итогам года составила 0,85%.

Главным фактором роста ипотечного рынка до примерно 4,3 трлн рублей в прошлом году стала программа льготной ипотеки под 6,5%, запущенная весной 2020 года и продленная по меньшей мере до июля 2021 года. Центробанк неоднократно предупреждал о рисках перегрева рынка из-за программы льготной ипотеки и планов ее продления, а на днях с очередным таким предостережением выступил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

"Пузыря нет, перегрева нет, но в дальнейшем при сохранении текущих тенденций, могут привести к накоплению рисков. В частности, выдается довольно много ипотеки, в том числе на первичном рынке с низким первоначальным взносом... Приличный объем ипотеки с низким первоначальным взносом выдается людям, у которых довольно высокая долговая нагрузка, поэтому вот комбинация этих двух вещей при сохранении текущих темпов роста, а также с учетом стоимости жилья, может в дальнейшей перспективе привести к накоплению рисков", - сказал он.