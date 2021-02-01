Доля студий в московских новостройках достигла исторического максимума

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К концу 2020 года доля квартир-студий в столичных новостройках эконом- и комфорт-класса достигла 15%, и этот показатель стал максимальным за всю историю наблюдений, говорится в исследовании компании "Метриум", обзор которого приводит "Российская газета" . Годом ранее на долю студий приходилось 9% рынка.

По данным аналитиков, в декабре прошлого года в Москве продавали 14 тыс. новых квартир, включая 2 тыс. малогабаритных студий. Средняя площадь студии в Москве составляет 26 квадратных метров, хотя в некоторых случаях девелоперы предлагают квартиры с объединенной кухней и комнатой площадью 48 квадратных метров.

"Предложение на рынке новостроек массового сегмента в Москве перераспределилось в пользу небольших квартир за счет более просторного жилья. Это прямо связано с ростом цен. Средняя стоимость квартиры в новостройке эконом- и комфорт-класса в столице увеличилась на 19%. Доходы при этом в основном стагнируют, а спрос прямо завязан на доступность ипотечных ставок. В такой ситуации объективно многие клиенты будут делать выбор в пользу более доступного и маленького жилья", - отметила управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.

Напомним, в декабре прошлого года в "Метриуме" сообщили, что средняя площадь новой квартиры, купленной в Москве в 2020 году, составляла 57,8 квадратного метра. Этот показатель сократился на 29% по сравнению с 2012 годом (81,8 квадратного метра). В исследовании отмечалось, что покупатели стали приобретать квартиры меньшей площади в жилых комплексах всех классов, кроме элитного. Так, площадь приобретаемых квартир в новостройках эконом-класса сократилась на 30%, комфорт-класса - на 21%, бизнес-класса - на 39%, а премиум-класса - на 21%. Что же касается элитного жилья, то средняя площадь приобретаемого жилья в домах этого класса выросла сразу на 75%.

На прошлой неделе стало известно, что сокращение площади квартир в новостройках и строительство апартаментов без социальной инфраструктуры вошли в список причин снижения рождаемости в России, составленный авторами проекта стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года.

В проекте стратегии уточняется, что средняя площадь квартиры в новостройках в России сократилась с 81 квадратного метра в 2000 году до 51,6 квадратного метра в 2019 году. Для соблюдения средней обеспеченности жильем в 26,3 квадратного метра на человека для семьи из трех человек необходимо строить квартиры площадью не менее 79-93 квадратных метров, считают авторы стратегии.