Ипотечная ставка в России обновила очередной исторический минимум

Cредневзвешенная ставка по выданным в России в августе ипотечным кредитам составила 7,16%, достигнув нового исторического минимума. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свежие данные Центробанка. Предыдущее минимальное значение ставки (7,28%) было зафиксировано в июле этого года. Падению ставок по-прежнему способствует пользующаяся популярностью программа льготной ипотеки под 6,5%.

В ЦБ также сообщили, что всего российские банки в августе выдали 154,5 тыс. ипотечных кредитов на рекордные 392,3 млрд рублей. По сравнению с августом 2019 года эти показатели выросли на 45% и 66% соответственно.

Общий банковский портфель ипотечных кредитов к 1 сентября увеличился до 8,317 трлн рублей (+16,6% за год), а объем просроченных кредитов на начало сентября достиг 76,7 млрд рублей, увеличившись на на 1,5% за месяц и на 4,8% за год.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что из-за роста спроса после запуска программы льготной ипотеки под 6,5% на рынке наблюдаются признаки перегрева.

"Рынок недвижимости одним из первых сумел оправиться от последствий пандемии. Данные "Сбербанка" и компании "ДомКлик" указывают на то, что восстановление идет существенно быстрее ожиданий участников рынка. И динамика цен, и объемы продаж на протяжении двух последних месяцев устойчиво растут относительно уровней 2019 года. По некоторым показателям ситуацию даже можно охарактеризовать как локальный перегрев", - говорилось в сообщении аналитиков "Сбербанка".

Однако чиновники с этим мнением не соглашались. Так, в середине сентября вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что введение механизма льготной ипотеки под 6,5% не перегрело первичный рынок недвижимости, а создало условия для дальнейшего развития строительной отрасли.

"Я считаю, что это абсолютно рыночный механизм, он сработал, дополнительные деньги, которые пришли в отрасль, а их пришло за счет этих мер порядка 500 млрд [рублей], я имею ввиду это программа компенсации до 6,5% ипотеки, люди очень хорошо восприняли, то есть на сегодняшний день у нас заявок полмиллиона, у нас 500 тыс. заявок, то есть это 500 тыс. семей в стране улучшают свои жилищные условия. Это просто отличная программа. И там, где в определенных регионах произошло какое-то даже небольшой всплеск цен - это ничего в этом плохого нет, это позволит стимулировать дополнительное предложение", - сказал вице-премьер.

"У нас, на самом деле, в тех регионах, где не было предложения, потому что люди ничего не покупали, действительно, цена несколько поднялась, но это тоже неплохо, потому что раз поднялась цена, значит, будет дополнительно строиться жилье. У нас ведь проблема в том, что есть регионы, которые на сегодняшний день имеют избыток предложения, то есть много построено, но не продано, а есть регионы, где из-за того, что цена была крайне низкой, просто не начиналась стройка, а строить надо по всей стране", - добавил Хуснуллин, подчеркнув, что не ожидает большого роста цен на жилье.