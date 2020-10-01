Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина В центре Москвы опустело рекордное количество торговых площадей за семь лет

Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина

На 18 центральных торговых улицах Москвы по итогам третьего квартала 2020 года доля пустующих помещений выросла до 14,3% от общей площади. Этот показатель стал самым высоким за последние семь лет, пишет РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании JLL. Прежний рекорд в 13% пустующих площадей был зафиксирован во втором квартале 2016 года.

Аналитики отметили, что рост доли пустых помещений наблюдался с начала текущего года, но наибольшее увеличение этого показателя - сразу на 2,8 процентного пункта - пришлось именно на третий квартал. Основной причиной появления свободных помещений стало закрытие объектов уличного ритейла: в июле-сентябре на торговых улицах закрылись сразу 152 магазина и ресторана. 49% закрытий пришлось на рестораны и кафе. Чтобы сохранить доходы, собственники помещений снижают ставки и готовы вести переговоры о скидке до 20% с каждым потенциальным арендатором.

По словам руководителя отдела исследований компании JLL Владислава Фадеева, во втором полугодии последствия пандемии стали более ясны участникам рынка. "У арендаторов появилось более четкое представление о том, какие точки наиболее привлекательны для посетителей, а от каких можно отказаться с целью сокращения затрат. Кроме того, в условиях сниженного спроса, особенно в тех категориях, где траты еще не восстановились до уровня прошлого года, арендная нагрузка на ретейлеров и операторов общественного питания оказывается слишком высока, а скидки в основном предоставлялись на летний период", - сказал Фадеев.

Эксперт полагает, что динамика вакантности в обозримом будущем зависит от многих факторов, в том числе от угрозы возвращения эпидемиологических ограничений и лояльности собственников в отношении продления дисконтов для своих арендаторов.

Напомним в июне в JLL назвали Арбат одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса торговых улиц Москвы. "По итогам второго квартала 2020 года доля свободных помещений на Арбате составила 14,3%, увеличившись на 4,6 процентного пункта по сравнению с предыдущим кварталом. Данная локация оказалась одной из наиболее пострадавших среди центральных торговых коридоров Москвы", - говорилось в отчете компании. Во втором квартале 2020 года на Арбате, который входит в число главных туристических улиц Москвы, закрылись несколько сувенирных магазинов, кафе "Му-му", кафе-бар Sixties и еще ряд торговых точек.