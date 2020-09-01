aleoks / DepositPhotos В Москве выставили на продажу БЦ Dominion Tower, построенный по проекту Захи Хадид

aleoks / DepositPhotos

Банк "Траст" объявил торги по продаже бизнес-центра Dominion Tower, спроектированного знаменитым архитектором Захой Хадид.

Здание площадью 21,4 тыс. квадратных метров, расположенное в Южнопортовом районе Москвы, планируют продать не менее чем за 2,53 млрд рублей. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 30 сентября, передает РИА "Новости".

Заха Мохаммад Хадид - британский архитектор, яркий представитель деконструктивизма, родилась в Ираке в 1950 году. Известно, что большое влияние на нее оказали идеи русского авангарда, в частности, творчество художников Казимира Малевича и Эль Лисицкого. Здания, построенные по ее проектам, можно увидеть в Великобритании, Германии, Австрии, Франции, Дании, США, Японии, Китае и других странах Азии. Заха Хадид скончалась в Майами 31 марта 2016 года в возрасте 65 лет после сердечного приступа.

Единственное офисное здание, спроектированное Захой Хадид, было построено компанией "Доминион-М" (входит в девелоперскую компанию "Пересвет-инвест") в 2015 году на Шарикоподшипниковской улице. Затем бизнес-центр перешел к группе "Сафмар" семьи Михаила Гуцериева, а позднее вместе с некоторыми другими активами группы оказался у банка "Траст". В 2018 году комплекс намеревалась купить ГК "Регион", но сделка не состоялась. В прошлом году Dominion Tower был выставлен на продажу за 3 млрд рублей, но покупателей на него не нашлось.

В прошлом году также сообщалось, что "Ростелеком" ведет с банком "Траст" переговоры об аренде Dominion Tower. В итоге сделка не состоялась, и "Ростелеком" арендовал у компании "Актион девелопмент" 24 тыс. квадратных метро в бизнес-центре "Академик", расположенном на проспекте Вернадского в Москве.