Санкт-Петербург признали лидером по объему строительства жилья на душу населения

Санкт-Петербург в настоящее время является лидером среди субъектов РФ по объему строящегося жилья на душу населения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные аналитического центра госкомпании "Дом.РФ".

Всего в Санкт-Петербурге сейчас строится около 11,2 млн квадратных метров многоквартирных домов. Таким образом, на одного жителя города приходится 2,2 квадратного метра.

"Сегодня в России на стадии строительства находится 98,9 млн квадратных метров жилой недвижимости, чуть меньше 0,7 квадратного метра на человека. Всего есть 13 регионов, где на душу населения приходится больше среднего по стране. Например, в Санкт-Петербурге - 2,2 "квадрата". Далее в первой пятерке находятся регионы, где на человека приходится в районе 1,4-1,5 квадратного метра. При этом по валовому показателю некоторые из них находятся во втором десятке среди регионов России - это Рязанская и Тюменская области. Лидер многоквартирного строительства, Москва, по объемам строительства на душу населения занимает седьмое место с показателем 1,25 квадратного метра на человека", - рассказал замглавы аналитического центра госкомпании Никита Белоусов.

В топ-5 рейтинга кроме Санкт-Петербурга вошли Ленинградская, Тюменская и Рязанская области, а также Краснодарский край. В среднем по всем регионам показатель строительства жилья на душу населения составляет всего лишь 0,67 квадратного метра.

Напомним, в феврале руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что обеспеченность москвичей жильем составляет 19,9 квадратного метра на человека, и этот показатель является одним из самых низких в России. Ежегодный прирост уровня обеспеченности москвичей жильем, по словам Левкина, составляет всего 0,1 квадратного метра. Если же учесть загородные дома и дачи, которые есть у многих жителей столицы, то уровень обеспеченности жильем составит 24 квадратных метра на человека, но статистика не позволяет рассматривать эти дома, поскольку они находятся в других регионах.

"Да и с учетом даже этих площадей обеспеченность жильем москвичей все равно ниже 30 квадратных метров на человека, которые должны иметь россияне в соответствии с национальным проектом "Жилье". Вот поэтому нам нужно еще строить и строить", - сказал Левкин.

В середине января стало известно, что средняя площадь квартир и апартаментов, введенных в эксплуатацию в России с 2010 по 2019 годы, составила 58,9 квадратного метра, сократившись на 22% по сравнению с показателем предыдущего десятилетия (75,2 квадратного метра). Аналитики назвали постепенное сокращение площади вводимого жилья одним из ключевых трендов минувшего десятилетия: с 60-х годов, когда в стране начали массово строить хрущевки, средний размер вводимых квартир неуклонно рос вплоть до 2009 года. При этом средняя площадь квартир, введенных в последние 10 лет, уступила даже показателю 90-х годов (62,3 квадратного метра).