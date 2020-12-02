Башня "Федерация", расположенная в деловом центре "Москва-Сити", считается одним из самых престижных и дорогих объектов недвижимости в столице. В число владельцев дорогостоящих апартаментов и офисных помещений в комплексе, состоящем из двух башен ("Восток" и "Запад"), входят высокопоставленные чиновники, силовики, а также их родственники. Об этом свидетельствуют выписки из ЕГРН, полученные изданием The Bell.

В публикации говорится, что с января 2012 года 110-метровыми апартаментами в "Федерации" владеет Татьяна Ежевская, которую СМИ ранее называли тетей главы администрации президента Антона Вайно. Похожие апартаменты в небоскребе сейчас продаются за 157 млн рублей. В том же году собственником офисных помещений площадью 1,2 тыс. квадратных метров на первом этаже комплекса стал бывший депутат Госдумы и экс-замглавы Федеральной службы железнодорожных войск Хамит Камалов. По данным Росреестра, в 2012 году апартаменты площадью 193 квадратных метра в "Федерации" купила Валентина Стратий - ее называют родственницей генерал-майора в отставке Владимира Стратия, который ранее руководил Главным военно-строительным управлением "Центр" Минобороны. Эту недвижимость Валентина Стратий получила от компании "ЭкоПроект", которую тогда возглавлял сын Стратия.

Среди собственников недвижимости в "Федерации" также упоминаются сын главы "Ростеха" Сергея Чемезова Станислав, а также бывший министр сельского хозяйства Елена Скрынник. Ей, судя по выпискам, принадлежат помещения общей площадью свыше 870 квадратных метров. По словам источника издания, недавно эти апартаменты были выставлены на продажу. На сайте ЦИАН нашелся похожий лот площадью 512 квадратных метров (суммарная площадь двух из трех принадлежащих Скрынник помещений), который продается за 606 млн рублей.

Недвижимостью в небоскребе также владела Эвелина Хорошилова (экс-супруга сына бывшего председателя Мосгордумы Владимира Платонова), но в 2019 году помещения общей площадью 2,5 тыс. квадратных метров были проданы некой Заире Махачевой. В том же году основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование о недвижимости семьи Платонова. Три помещения в "Федерации" общей площадью около 280 квадратных метра в 2018-19 годах приобрел Павел Пожигайло - так же зовут президента Фонда изучения наследия Петра Столыпина и бывшего главу общественного совета при Минкульте, который прославился своими неоднозначными инициативами.

В полученных журналистами выписках также указано, что в 2012 году помещения площадью свыше 500 квадратных метров в комплексе купила компания "Русская традиция", зарегистрированная на офшор на Британских Виргинских островах. По некоторым данным эта фирма связано с сенатором Андреем Клишасом, который прославился как соавтор ряда нашумевших законов. Этой же компании принадлежал участок в Истринском районе Московской области, на котором Клишас, по данным ФБК, построил дом площадью 9 тысяч квадратных метров.

Среди собственников дорогой недвижимости в небоскребе также числятся бывший глава городской администрации Ижевска Денис Агашин, ЧОП "Альфа-Вымпел", которым владеют родители бывшего губернатора Тульской области и экс-владельца "Седьмого континента", Владимира Груздева и бизнесмен Александр Удодов, который является зятем премьер-министра Михаила Мишустина. Имя Удодова упоминается во всех расследованиях, касающихся собственности членов семьи Мишустина.

Помимо этого, помещениями в "Федерации" владеют представительство белизского офшора Tukan Investment Services, связанного с руководителем петербургского Мариинского театра Валерием Гергиевым, и офшоры, аффилированные с итальянским архитектором Ланфранко Чирилло, который прославился проектом курортного комплекса для Владимира Путина в Геленджике. В 2014 году Чирилло получил российское гражданство.

Сведения о владельцах апартаментов, расположенных на последних этажах комплекса в выписках не указаны. В частности, до сих пор неизвестно, кто купил помещения на 90-м этаже "Федерации" за рекордные 1,1 млрд рублей летом этого года. В графах с данными о владельцах другой недвижимости на 90-95 этажах небоскреба значится "Запрашиваемые сведения отсутствуют" или "Данные отсутствуют". Исключением стали 482-метровые апартаменты, принадлежащие казахскому бизнесмену Кайрату Боранбаеву, дочь которого, по данным СМИ, вышла замуж за внука бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.