council.gov.ru Хуснуллин признал нехватку средств на решение проблемы обманутых дольщиков

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На решение проблем обманутых дольщиков в России требуется выделить еще 250-300 млрд рублей, тогда как в бюджете на эти цели заложено в несколько раз меньше средств. Об этом заявил 2 декабря вице-премьер Марат Хуснуллин на правительственном часе в Совете Федерации.

"На ближайшие три года с учетом дефицита финансирования у нас пока заложено 54 млрд рублей, а цена программы по стране - еще около 250-300 млрд рублей", - приводит слова Хуснуллина РИА "Новости".

При этом вице-премьер отметил, что к имеющимся проблемным объектов периодически добавляются новые. По словам Хуснуллина, в прошлом году власти помогли 16 тыс. обманутых дольщиков, а по итогам 2020 года этот показатель будет втрое выше (48 тыс. дольщиков).

"Это кому определены выплаты и начаты стройки, по которым уже есть понимание по срокам завершения", - уточнил Хуснуллин.

Отметим, в июне этого года Хуснуллин сообщил, что для полного решения проблемы обманутых дольщиков в России потребуется выделить 500 млрд рублей. "Цена проблемы по стране - это 500 млрд рублей, в этом году нам выделили сейчас 30 млрд рублей, у нас есть собственные средства, которые мы собрали с компенсационных фондов, то есть где-то 100-120 млрд рублей для старта у нас есть", - сказал Хуснуллин.

В конце декабря 2019 года бывший гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун заявил, что проблема обманутых дольщиков в России будет полностью решена к 2023 году. "С учетом набранных темпов и компетенций, которые мы получили, при взаимодействии с руководителями субъектов всю накопленную проблему мы сможем решить в течение ближайших трех лет. То есть до 2023 года проблема, которая есть на сегодняшний день, будет решена", - сказал он. Тогда же он сообщил, что всего в России насчитывается 200 тыс. обманутых дольщиков и свыше 3 тыс. заброшенных и недостроенных домов.

В августе этого года издание The Insider сообщило, что Говорун, который сейчас работает на посту заместителя гендиректора госкомпании "Дом.РФ", владеет дорогостоящей недвижимостью, общая стоимость которой превышает 2 млрд рублей. Купить эту недвижимость на задекларированные доходы Говорун не мог.