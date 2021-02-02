Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил принять меры для приведения тарифов на услуги ЖКХ в регионах соответствие с законодательством.
"Генеральная прокуратура РФ поручила территориальным прокурорам организовать дополнительные надзорные мероприятия на данном направлении. Ситуация в указанной сфере находится на постоянном контроле органов прокуратуры", - приводит "Интерфакс" сообщение пресс-службы ведомства.
В Генпрокуратуре добавили, что в Пермском крае, Кировской и Ульяновской областях вмешательство прокуроров потребовалось в связи с завышением тарифов на услуги в сфере ЖКХ. В этих регионах увеличение тарифов произошло из-за необоснованного включения в них затрат сбытовых компаний на выплаты топ-менеджменту, обслуживание автомобилей и аренду помещений. В Новосибирской области прокуроры выявили факты включения в тарифы на электроэнергию расходов на реализацию инвестпроектов, не имеющих отношения к модернизации и строительству объектов электросетевого хозяйства. В Томской области были выявлены факты включения в тарифы на теплоснабжение для муниципального предприятия неправомерных затрат и фактически непонесенных расходов на выплату премий производственному персоналу. Обнаруженные нарушения были устранены.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что прокуроры также реагировали на факты представления ресурсоснабжающими организациями недостоверных сведений о своей деятельности для установления тарифов. Такие нарушения, в частности, выявили в Костромской области. Наконец, прокуратура пресекла факты установления тарифов без согласования с антимонопольным органом в Мордовии и Курганской области.
Напомним, по данным компании FinExpertiza, по итогам 2020 года стоимость жилищно-коммунальных услуг в России в среднем выросла на 3,55%, и этот показатель стал минимальным с 2002 года, а также оказался ниже официальной годовой инфляции (4,91%). Самый заметный рост коммунальных платежей был зафиксирован в Республике Коми (+16,2%), где из-за повышения цен на капремонт рост тарифов ЖКХ в 3,3 раза обогнал инфляцию. Далее идут Воронежская область (7,8%), Забайкальский край (7,1%), Кемеровская область (6,7%), Удмуртия (6,6%), Тыва (+5,8%), Архангельская область (+5,4%), Амурская область (+5,1%), Якутия и Белгородская область (по 5%). В Москве и Санкт-Петербурге услуги ЖКХ в прошлом году подорожали на 3% и 4,6% соответственно.