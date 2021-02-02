Генпрокурор РФ Игорь Краснов
Генеральная прокуратура Российской Федерации
Генпрокурор РФ Игорь Краснов
 
 
 
Генпрокурор РФ Игорь Краснов
Генеральная прокуратура Российской Федерации

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил принять меры для приведения тарифов на услуги ЖКХ в регионах соответствие с законодательством.

"Генеральная прокуратура РФ поручила территориальным прокурорам организовать дополнительные надзорные мероприятия на данном направлении. Ситуация в указанной сфере находится на постоянном контроле органов прокуратуры", - приводит "Интерфакс" сообщение пресс-службы ведомства.

В Генпрокуратуре добавили, что в Пермском крае, Кировской и Ульяновской областях вмешательство прокуроров потребовалось в связи с завышением тарифов на услуги в сфере ЖКХ. В этих регионах увеличение тарифов произошло из-за необоснованного включения в них затрат сбытовых компаний на выплаты топ-менеджменту, обслуживание автомобилей и аренду помещений. В Новосибирской области прокуроры выявили факты включения в тарифы на электроэнергию расходов на реализацию инвестпроектов, не имеющих отношения к модернизации и строительству объектов электросетевого хозяйства. В Томской области были выявлены факты включения в тарифы на теплоснабжение для муниципального предприятия неправомерных затрат и фактически непонесенных расходов на выплату премий производственному персоналу. Обнаруженные нарушения были устранены.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что прокуроры также реагировали на факты представления ресурсоснабжающими организациями недостоверных сведений о своей деятельности для установления тарифов. Такие нарушения, в частности, выявили в Костромской области. Наконец, прокуратура пресекла факты установления тарифов без согласования с антимонопольным органом в Мордовии и Курганской области.

Напомним, по данным компании FinExpertiza, по итогам 2020 года стоимость жилищно-коммунальных услуг в России в среднем выросла на 3,55%, и этот показатель стал минимальным с 2002 года, а также оказался ниже официальной годовой инфляции (4,91%). Самый заметный рост коммунальных платежей был зафиксирован в Республике Коми (+16,2%), где из-за повышения цен на капремонт рост тарифов ЖКХ в 3,3 раза обогнал инфляцию. Далее идут Воронежская область (7,8%), Забайкальский край (7,1%), Кемеровская область (6,7%), Удмуртия (6,6%), Тыва (+5,8%), Архангельская область (+5,4%), Амурская область (+5,1%), Якутия и Белгородская область (по 5%). В Москве и Санкт-Петербурге услуги ЖКХ в прошлом году подорожали на 3% и 4,6% соответственно.