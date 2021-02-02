Генпрокурор РФ Игорь Краснов

Генеральная прокуратура Российской Федерации

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил принять меры для приведения тарифов на услуги ЖКХ в регионах соответствие с законодательством.

"Генеральная прокуратура РФ поручила территориальным прокурорам организовать дополнительные надзорные мероприятия на данном направлении. Ситуация в указанной сфере находится на постоянном контроле органов прокуратуры", - приводит "Интерфакс" сообщение пресс-службы ведомства.

В Генпрокуратуре добавили, что в Пермском крае, Кировской и Ульяновской областях вмешательство прокуроров потребовалось в связи с завышением тарифов на услуги в сфере ЖКХ. В этих регионах увеличение тарифов произошло из-за необоснованного включения в них затрат сбытовых компаний на выплаты топ-менеджменту, обслуживание автомобилей и аренду помещений. В Новосибирской области прокуроры выявили факты включения в тарифы на электроэнергию расходов на реализацию инвестпроектов, не имеющих отношения к модернизации и строительству объектов электросетевого хозяйства. В Томской области были выявлены факты включения в тарифы на теплоснабжение для муниципального предприятия неправомерных затрат и фактически непонесенных расходов на выплату премий производственному персоналу. Обнаруженные нарушения были устранены.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что прокуроры также реагировали на факты представления ресурсоснабжающими организациями недостоверных сведений о своей деятельности для установления тарифов. Такие нарушения, в частности, выявили в Костромской области. Наконец, прокуратура пресекла факты установления тарифов без согласования с антимонопольным органом в Мордовии и Курганской области.