В Минстрое предложили еще на треть сократить количество обязательных требований в строительстве

Moscow-Live / Михаил Незговоров

В Минстрое предложили примерно на треть сократить число обязательных требований в сфере строительства в России. Об этом говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина и поручением председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина Минстроем России выполняется оптимизация (сокращение) обязательных требований в строительстве", - цитирует ТАСС пояснительную записку к документу.

Напомним, 1 августа прошлого года в России вступило в силу постановление правительства о переводе 30% обязательных требований к безопасности зданий, предусмотренных в ГОСТах и СНиПах, в разряд рекомендаций. Согласно тексту постановления, актуализированный перечень стандартов и сводов правил, применение которых обязательно для обеспечения безопасности зданий и сооружений, содержит 7 тыс. требований вместо прежних 10 тыс. Список был сокращен за счет избыточных и дублирующих друг друга правил.

"Сокращенный перечень позволит в полной мере соблюсти положения основополагающего технического регламента о безопасности зданий и сооружений, утвержденного в 2009 году. В то же время действие нового документа не будет распространяться на проекты, начатые до его вступления в силу. Это избавит застройщиков и проектировщиков от необходимости проходить повторную государственную экспертизу", - отмечали в правительстве.

В конце августа вице-премьер Марат Хуснуллин заявил , что кабмин планирует продолжить работу по снижению административных барьеров в строительстве и упростить еще 2-3 тыс. строительных норм. "Мы отменили обязательные требования в области СНИПов и ГОСТов. На сегодня из 10 тыс. у нас 3 тыс. стали рекомендательными, а оставшиеся 7 тыс. мы практически все рассмотрели, и на 90% переработали, упростили и сделали максимально приближенными к современным требованиям. При этом работа на этом не останавливается, мы еще планируем 2-3 тыс. норм привести в соответствие", - сказал Хуснуллин.

Проект нового постановления предполагает, что утвержденный летом перечень обязательных требований в строительстве будет сокращен более чем на 3,8 тыс. пунктов стандартов и сводов правил (на треть от первоначального количества). В случае принятия кабмином документ вступит в силу 1 сентября 2021 года и будет действовать до 1 сентября 2027 года.

Среди прочего в Минстрое после консультаций с МЧС предложили исключить дублирования требований, которые относятся к нескольким видам безопасности, в том числе пожарной. Также на основании предложений профессионального сообщества Минстрой предлагает исключить ряд избыточных требований и некоторые документы целиком.

В мае прошлого года президент России Владимир Путин потребовал от правительства навести порядок в ведении строительной документации, чтобы ускорить процессы сооружения различных объектов. Об этом он заявил, на совещании, посвященном открытии медцентров Минобороны в регионах.

"Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере, мы много раз это обсуждали, всякие СНиПы, "хрипы" и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса - их нужно зачистить в конце концов, надо навести там порядок!" - заявил Путин.